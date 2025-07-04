新北三重兒童親子分館落成啟用 設STEAM親子共學、共讀區

新北市三重區建設公司公益回饋空間，市府規畫為市立圖書館三重兒童親子分館，今（4）日落成啟用，設置STEAM創作區。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三重區建設公司公益回饋空間，市府規畫為市立圖書館三重兒童親子分館，今（4）日落成啟用。市長侯友宜說，館內打造適合親子共享的閱讀環境，也是新北首座STEAM（跨學科教育）親子共學館，盼藉由社區圖書館，提供0至12歲孩子及家長更完善的閱讀學習空間，讓閱讀習慣從小扎根。

新北市三重區建設公司公益回饋空間，市府規畫為市立圖書館三重兒童親子分館，今（4）日落成啟用。（記者黃子暘攝）

侯友宜指出，親子分館（三重區重新路五段611號）有地上3層、地下2層空間，規畫免費STEAM課程、設置STEAM創作區，提供工具材料讓親子可自由創作，並設有親子共讀區、共融玩具區、多語繪本區、兒童閱覽區、學習閱讀角等，另有銀髮友善社區服務，針對社區長者開設多元化學習課程。

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新北市三重區建設公司公益回饋空間，市府規畫為市立圖書館三重兒童親子分館，今（4）日落成啟用。（記者黃子暘攝）

文化局長張䕒育說，暑假到來，親子分館從7月4日起至8月31日推出一系列親子閱讀活動，包括STEAM課程、星球小小館員體驗、主題書展、「親子音樂遊樂場—烏克麗麗×手鼓體驗課」、樂齡讀書會等，詳細活動資訊及報名方式可洽市立圖書館官網。

新北市三重區建設公司公益回饋空間，市府規畫為市立圖書館三重兒童親子分館，今（4）日落成啟用。（記者黃子暘攝）

市圖補充，為提升城市閱讀能量，市府已規畫於三重興建新北市圖第二總館，預計2031年完工，三重兒童親子分館為新北市第107間圖書館，選在暑假啟用，作為送給小朋友的暑假禮物，盼學童利用暑假期間多到圖書館閱讀，培養閱讀習慣。

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