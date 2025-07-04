兩位高中生圓夢 勇闖韓國音樂劇培訓與藝術節

呂欣妮（左）、吳宥臻（右）不氣餒，勇闖海外圓夢。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市中山工商兩位媒體設計科學生入選「114年青年百億海外圓夢基金計畫」海外翱翔組，8月將飛往韓國見習，實際參與正宗音樂劇培訓及群山藝術節，不排除勇闖演藝圈圓夢。

呂欣妮、吳宥臻今年初與同班的李啓源三人相約參加「青年百億海外圓夢基金計畫」第一梯次選拔，結果只有李啓源上榜，兩位女生不氣餒，加強改善缺失、反覆練習，第2次終於如願以償，順利錄取海外翱翔組「夢想ON AIR光芒養成記」，每人獲得24萬6千元補助，8月將前往韓國首爾湖原大學見習。

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吳宥臻高中時找了幾位志同道合的同學，組成表演團隊挑戰高難度的韓國女團舞蹈，那次演出讓她徹底愛上舞台。吳宥臻曾參與微電影比賽，擔任主要演員之一，累積不少表演經驗，她一直把韓國視為舞蹈學習的夢想國度，也知道許多韓團成員從小就開始當練習生，經歷無數艱苦的過程，她希望自己未來即使面對挑戰與挫折，也不會輕言放棄，堅持走在夢想的路上。

呂欣妮幼兒園畢業典禮在鳳新高中大舞台表演舞蹈，小小心靈即烙下滿滿成就感，從此與舞蹈結下不解之緣。國小正式學習舞蹈，興趣多元的她還擅長游泳、田徑、籃球，國中是弦樂團成員，負責中提琴，高中時參加南台科大影視專題比賽，擔任「迴陰」的女主角，她同時積極參與K-POP舞蹈表演，擔任編舞者之一，負責設計舞蹈動作與帶領排練。

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