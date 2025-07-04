台日交流！「UNIC TAIWAN&屏東鍵盤交響樂團」獲邀大阪表演

「UNIC TAIWAN&屏東鍵盤交響樂團」獲邀前往日本大阪表演（林大誌提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕日本國際文化藝術協會主辦的2025年IACA青少年國際交流音樂節，自5日起在日本大阪舉行，「UNIC TAIWAN&屏東鍵盤交響樂團」獲邀前往表演，展現台灣的音樂實力和演奏能力。

「UNIC TAIWAN&屏東鍵盤交響樂團」成立以來，在台灣音樂界發揮了重要角色，致力於創作和編曲，豐富地方的文藝氛圍，也結合東西方的樂器、語言和思想，創造出獨特的音樂作品，將流行音樂融入藝術領域，同時讓古典音樂更貼近人們的生活，持續為音樂創造多元且驚喜的新境界。他們的曲風多樣且活潑，適合各年齡層的觀眾，這種跨界音樂的表演方式深受大家喜愛和好評。

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「UNIC TAIWAN&屏東鍵盤交響樂團」在日本表演（林大志提供）

團長簡琍林畢業於日本東京尚美音樂大學，曾獲得日本優秀賞最高榮譽，創作過多張專輯唱片，也曾入圍金曲獎等多個獎項，並推展國際音樂交流。這樣的音樂團體在台灣文化和音樂發展中扮演了關鍵角色，不僅豐富了地方的藝術氛圍，也促進跨文化和跨族群之間的交流和理解。由於音樂作品展現了台灣多元的族群和文化特色，該團已連續多年獲得日本邀演，也透過音樂的力量，傳遞台灣對愛與和平的企盼。

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