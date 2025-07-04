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馬友友售票公布 青少年1+1走進大師的音樂世界

2025/07/04 12:56

大提琴家馬友友將於9月再登台。（MNA提供）大提琴家馬友友將於9月再登台。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕大提琴家馬友友將於9月再登台，重返國家音樂廳舉辦一場橫跨東西、融合古典與當代的獨奏音樂會。主辦牛耳藝術今日公布售票方案，其中，「青少年1+1」計畫將讓更多年輕人得以親臨現場，走進大師的琴聲與精神世界。

做為當今最具影響力的古典音樂家之一，馬友友不僅是一位演奏家，更是身體力行的文化實踐者。他始終相信，音樂與文化具備產生信任與理解的力量，可以穿越疆界與語言，讓人們重新感受到彼此的連結，並藉由音樂思考人們如何想像、並建構一個更有力量的社會。

當音樂成為召集人，也就成為文化、情感與人性的橋樑。這場台北獨奏會，是一場回歸初心的邀請。僅一人一琴，卻蘊含深刻的人文純粹與內在能量。他邀請觀眾在音符中靜靜傾聽，與自己深刻對話，感受那份超越語言的共鳴。

因此，音樂會除獲得凱基文化藝術基金會與凱基銀行冠名贊助，同時一如既往獲得台灣賓士支持，共同推進「青少年1+1」計畫，提供23歲以下青少年2張6折優惠。「凱基雋永饗宴—馬友友大提琴音樂會」將於9月22日登場，7月8日啟售，詳巡MNA售票網。

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