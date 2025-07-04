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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

土土實驗工作室獨創魚灶燒 「魚灶口的手路印記」重現漁村記憶

2025/07/04 14:22

社區轉動藝術，藝術家首次進駐白沙後寮。（臺南生活美學館提供）社區轉動藝術，藝術家首次進駐白沙後寮。（臺南生活美學館提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕文化部所屬國立臺南生活美學館與澎湖縣政府文化局，今（4）日在白沙鄉後寮社區活動中心，舉行「魚灶口的手路印記」展覽開幕活動。出席者有國立臺南生活美學館長黃瓊瑩、藝術轉動社區計畫主持人吳瑪悧、澎湖縣政府文化局長陳鈺雲、進駐團隊土土實驗工作室張凱婷、胡淑淳，澎湖在地團隊及後寮社區居民踴躍參與，活動氣氛熱絡。

黃瓊瑩館長表示，感謝澎湖縣政府文化局及社區的支持，藝術轉動社區計畫在澎湖推動邁入第5年，今年首次薦送藝術家進駐白沙鄉，由藝術團隊土土實驗工作室帶領社區共創活化地方文化記憶，使逐漸沉寂的魚灶透過藝術展現新風貌，也促進人與土地之間更深層的連結。

「魚灶口的手路印記」展覽，重現澎湖傳統漁村生活。（臺南生活美學館提供）「魚灶口的手路印記」展覽，重現澎湖傳統漁村生活。（臺南生活美學館提供）

陳鈺雲局長表示，「魚灶」曾是澎湖漁村重要的漁獲加工設施，也是深具代表性的在地地景，隨著產業轉型，魚灶逐漸淡出日常生活。此次進駐藝術團隊運用在地野土，帶領居民捏塑魚類陶件，並於魚灶內燒製，不僅延續魚灶存在價值，也轉化為承載創意與文化記憶的新物件。

此次創作結合土壤調查與傳統技藝轉化，利用棄置的銀合歡枯枝作為燃料，獨創具在地特色的「魚灶燒」。工作室邀請居民以野土捏塑魚形，喚起過往的煠魚記憶與土地情感，並透過影像紀錄串聯魚灶的故事，展現魚灶文化的延續與轉化。

「魚灶口的手路印記」展覽即日起至8月3日於白沙鄉後寮社區活動中心展出，免費參觀，歡迎各界前往感受土地、文化與藝術交織出的在地風景。

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