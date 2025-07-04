（影音）新瓦屋板凳電影院20歲了！特製紀念版木鼓箱板凳

20週年紀念版的新瓦屋板凳，融合板凳和木箱鼓，既是樂器，也是板凳，充滿巧思與創意。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕即將在7月12日、18日、19日登場的新瓦屋板凳電影院，今年邁入20週年，新竹縣政府文化局今天在竹北市新瓦屋客家文化保存區集會堂準備蛋糕慶生，同時展示歷年來的木製板凳紀念品，由縣長楊文科和來賓用特製的木鼓箱板凳敲打生日快樂歌，邀請大小朋友一起來看電影。

新瓦屋集會堂內展示歷年來的木製板凳紀念品。（記者廖雪茹攝）

文化局表示，今年再度攜手公共電視台灣國際兒童影展，將播映9部老少咸宜的短片及2部長片，其中7月12日及7月19日的室內場次，明天（5日）中午12點開放線上報名（ https://reurl.cc/6qVAW6 ）。7月18日及19日露天場則歡迎民眾自由參加，現場配備600吋超大銀幕與舒適躺椅之外，還搭配週末市集、親子體驗及藝文表演。

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新竹縣長楊文科和來賓用特製的木鼓箱板凳敲打生日快樂歌，邀請大小朋友一起來看電影。（記者廖雪茹攝）

楊文科表示，為落實「文化平權」，7月19日下午2點首度推出室內口述影像場次，放映獲得第57屆多項金馬獎肯定的《消失的情人節》，除邀請視障朋友們，也歡迎一般觀眾戴上耳機觀影，現場將發放每人一組可調頻無線耳機，分別傳送電影口述影像聲道與一般音軌，觀眾可依需求自由切換。

新瓦屋板凳電影院即將在7月12日、18日、19日登場。（記者廖雪茹攝）

文化局長朱淑敏表示，壓軸影片為7月19日露天場播映的《歡迎光臨奇幻樂園》，此片榮獲芝加哥國際兒童影展最佳動畫片肯定，充滿童趣又發人深省。今年板凳結合木箱鼓，既是樂器，也是板凳，板凳抽抽樂的摸彩方式為7月18日、19日活動期間，憑完成指定任務集章的DM即可投遞摸彩券，封箱時間為20時，每人限領1次。

新瓦屋板凳電影院即將在7月12日、18日、19日登場。（記者廖雪茹攝）

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