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台灣登世博集資36小時達標 他秀2圖網秒懂：真MIT自信與溫暖！

2025/07/04 17:12

文化總會秘書長李厚慶貼文秀出「a-We」台灣製造過程。（翻攝自臉書）文化總會秘書長李厚慶貼文秀出「a-We」台灣製造過程。（翻攝自臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025大阪關西世博預計吸引2,800萬人次的全球觀眾，雖然台灣無法以國家名義正式參與，但在文化部與民間團隊的努力下，台灣將以文化展演行動「We TAIWAN」之名，在世博期間展開為期3週的大型展演。

然而，策展團隊原先規劃的宣傳預算，因政策調整而遭全數刪除，缺乏對國際宣傳曝光的資源。因此，滅火器主唱楊大正發起一項「#WeTAIWAN在世博看見臺灣」行動，找來好友吳念真導演一起號召群眾募資，沒想到昨天才正式啟動，短短不到36小時，便已宣告四階段達標。

大力支持這項行動的文化總會秘書長李厚慶，今（4）日下午宣告計畫已經達標的消息，同時表示，「台灣超人氣原創角色 a-We，8月將帶著大家的心意，前進大阪世博向世界Say Hi 。」

李厚慶更於臉書中張貼了「a-We」製作過程的照片指出，「文化部x文總打造多款周邊商品，皆為台灣設計 x 台灣製造，這隻超搶手的 a-We 娃娃，已熱銷破千隻，由創立超過30年的在地紡織廠 Meiga Lab. 美角實驗所手工縫製。」從布料裁剪、棉花填充到縫紉塑形，藏著滿滿的心意與祝福，也讓人看到「We TAIWAN、咱台灣」的自信與溫暖。

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