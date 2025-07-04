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葉天倫導演父葉金勝82歲辭世 李遠憶昔日合作充滿感激

2025/07/04 18:13

「聲寶電視轟天雷」廣告拍攝現場，導演葉金勝（右）與演員王祖賢（左）。（晴天影像股份有限公司提供）「聲寶電視轟天雷」廣告拍攝現場，導演葉金勝（右）與演員王祖賢（左）。（晴天影像股份有限公司提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕資深導演葉金勝於7月1日辭世，享壽82歲。文化部今以新聞稿表示，部長李遠對此深表哀悼與不捨，並緬懷葉金勝一生致力以影像書寫台灣，將其深厚的人文鄉土關懷轉化為珍貴的影像資產，為台灣影視留下重要印記。

葉金勝1943年出生於台北大稻埕，大學時期即投身以鄉土文學為題材的影像創作研究，專業職涯以拍攝電視廣告為起點，後投身影視工作，開始將台灣文學改編為影視作品，如《莎喲娜啦．再見》、《在室女》，並擔任《紫色大稻埕》、《一八九五》等多部膾炙人口的影視作品的監製或製作人。

李遠回憶，20多年前於台灣電視公司任職期間，計畫推動將台灣重要作家作品改編成迷你劇集，找到當時曾拍過鄉土台語劇的葉金勝主導該系列改編計畫，因而開啟合作契機，從作家王禎和的經典小說《嫁妝一牛車》、《兩隻老虎》到《香格里拉》，每部都具有創新和實驗的價值。

李遠表示，這個作家系列後來得了很多國內外的大獎，完成他當時在台視工作的夢想之一，所以十分感謝葉金勝及他的家人。之後，葉金勝和他同為導演的兒子葉天倫也繼續拍攝王禎和的小說，像是《三春記》、《老鼠捧茶請人客》和最近的台語音樂劇集《人生歌王》等，成為作家王禎和作品的最佳詮釋者。

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