茱莉亞校友齊聚演出「遨遊四季，心靈饗宴」 音樂與公益和鳴

小提琴家黃詠雩（左起）、鋼琴家蔡佩真、小提琴家陳依廷記者會現場演出片段。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣表演藝術協會主辦的「遨遊四季，心靈饗宴」音樂會，邀集茱莉亞音樂院教授與多屆校友等30位音樂家攜手演出，將於8月18日至20日，在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院及高雄衛武營音樂廳展開系列巡演。

音樂會以阿根廷作曲家皮耶佐拉的〈布宜諾斯艾利斯的四季〉為核心，由小提琴家林以信領銜演出，帶領觀眾穿梭浪漫歐陸與現代美洲的音樂旅程。節目包含舒曼〈第二號四重奏〉、史麥塔納〈第一號鋼琴三重奏〉，以及雙鋼琴曲目如拉赫曼尼諾夫〈第二號組曲〉、伯恩斯坦〈西城故事〉與聖桑〈骷髏之舞〉等，從室內樂編制到大型合奏，展現音樂在時間、空間與情感中的多樣流轉。

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「遨遊四季，心靈饗宴」音樂會，將於8月18日至20日，於北中南展開巡演。（台灣表演藝術協會提供）

除了世界名曲，音樂會亦強調台灣在地創作與文化傳承。特別邀請旅美作曲家周子鈴創作全新鋼琴八重奏〈遠端．映像〉（All Remote）世界首演，以她在美國的生活經驗出發，描繪科技時代的情感連結與思鄉之情。作品藉由音樂提問：當訊息傳遞愈快，是否真正觸及心靈？

另一首亮點作品，則是限定於高雄衛武營演出的〈台灣民謠集成曲〉，由管風琴家尚傑生改編〈滿山春色〉、〈雨夜花〉與〈天黑黑〉等經典民謠，以管風琴為主體重新詮釋，融合輕快、優美與活潑的旋律語彙，讓民謠綻放新聲。

此次音樂會不僅為台灣觀眾獻上多首經典與原創曲目，更啟動「樂育菁英，聲傳未來」獎學金計畫，票券收入將支持弱勢族群與音樂教育計畫，並設立赴茱莉亞深造獎學金，展現音樂結合教育與公益的力量。

此外，音樂會於7月5日至6日、7月12日至13日，將率先於NOKE忠泰樂生活舉辦「指尖下的四季樂章」音樂會，並首度與德國貝西斯坦鋼琴合作演出。協會理事長蔡佩真指出，德布西曾讚賞貝西斯坦琴音之柔美，這次將由多位鋼琴家共同演繹名曲，為樂迷帶來深刻聆聽體驗。

每場演出均依據城市略做調整，雙鋼琴曲目於台北與高雄場次演出，三重奏與四重奏則於台中場登場，周子鈴與皮耶佐拉的作品則為全場次共同演出曲目。詳詢OPENTIX網站。

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