青少年劇場成年禮《Authentic》首演 展現創意與成長

《青少年扮戲計畫》推出原創劇作《Authentic》。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第11屆「16歲正青春藝術節」明（5）日起至8月31日在台南文化中心登場，以「Real Me—真實的我」為主題，規畫劇場演出、講座、展覽、市集與體驗課程，邀請大家共享青春文化盛會。

「街頭文化月」提供青少年街舞表演平台。（記者洪瑞琴攝）

藝術節核心節目《青少年扮戲計畫》自3月起招募48位16至18歲學員，歷經排練與創作，將於8月15至17日推出原創劇作《Authentic》，自導自演挑戰售票演出。此計畫由台南市文化局與影響‧新劇場合作，文化部與台積電文教基金會共同支持，將傳統「做16歲」儀式轉化為現代青少年劇場成年禮，10年來累積536人次參與，活動吸引逾4萬人次。

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活動搭配「街頭文化月」，包含街舞、饒舌、DJ、塗鴉等課程與戶外派對，並舉辦「POWER SUMMER 2025國高中聯合舞展」，鼓勵青少年展現街頭創意與表演潛力。

「台南做16歲」成年禮轉化「16歲正青春藝術節」，讓青少年發揮創意表演。（記者洪瑞琴攝）

文化局長黃雅玲表示，今年壓軸「16未來式：青春小劇場戶外展演市集」將於8月16、17日登場，集結10大主題劇場與超過50個創意品牌，內容涵蓋甜點、插畫、攝影、手作、美食等。現場設置「成年門」藝術裝置，出生於2008年9月至2009年8月的青少年可完成成年禮並領取限量紀念品。

8月8至24日的「往山裡去，從心回來」視覺展，邀請藝術家「浮游人」呈現內心星光，並於8月17日舉辦「大自然的刮畫工作坊」，提供創作體驗。

藝術節亦安排8場週末講座，邀請作家楊富閔、音樂人A RAY、設計師吳冠儀等分享創作歷程，參與者可兌換文具並參加抽獎。更多活動資訊可至「16歲正青春藝術節」臉書專頁查詢。

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