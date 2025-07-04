從辦桌到建築 台南國際建築3年展探索「家」的多元想像

「2025台南國際建築三年展 Re-turning『Home』：還。原點」，在南美館2館展出。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由台南市美術館與台南市建築師公會共同主辦的「2025台南國際建築三年展 Re-turning『Home』：還。原點」，今（4）日在南美館2館盛大開展。此次展覽為3年前首度舉辦後的延續，集結國內外建築師，以空間、文化與建築交織的創作，展開深層對話。

台灣傳統圓形鐵椅也可以是當代設計元素。（記者洪瑞琴攝）

展覽規畫4大主題展區，引導觀者從個人經驗延伸至社會脈絡、從在地文化連結至全球視野，鋪陳一段由建築引導的認同旅程。展覽亦結合特色空間、建築師事務所、文化園區與老屋空間，打造繁星與衛星展區，串連成一條城市美感路徑，邀請民眾在街區中尋找與城市共鳴的感動。

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圓形鐵椅探索「家」的組構。（記者洪瑞琴攝）

展場主視覺以傳統「辦桌」為靈感，創作出圓形桌與鐵椅組合的裝置藝術，融合地方記憶與當代設計，令人驚艷。

日本「普段木」運用，也能在臨時救難收容所的隔間組合，非常便利。（記者洪瑞琴攝）

協同策展人謝宗哲表示，透過此次展覽，希望以跨國建築創作擴展大眾對「家」的想像，並運用多元敘事重新書寫屬於台南的建築詩篇，也回應台南在台灣文化版圖中應有的角色與價值。

展覽結合公私部門特色空間，打造繁星與衛星展區，串連成城市美感路徑。（記者洪瑞琴攝）

南美館董事長游文玫表示，感謝策展團隊與建築師的投入，讓建築與藝術在城市中展開豐富對話。館長龔卓軍則指出，建築不僅是專業實踐，更關乎人與空間的文化關係，歡迎民眾走進城市街角，感受空間與人的溫度連結。

台南國際建築3年展，展期自即日起至9月14日止，地點在南美館2館。

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