2025威尼斯建築雙年展「台灣館」掀討論 學界各擁意見建築策展何去何從？

〈光明燈牆〉正面透過科技程式讓光明燈產生明滅效果，輪播台灣意象圖騰，象徵科技與信仰共構的島國文化。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕威尼斯建築雙年展於5月10日登場，台灣館以「[無]信仰：漂蕩世界的台灣智慧（NON-Belief: Taiwan Intelligens of Precarity）」為題，由國立台灣美術館主辦、國立成功大學建築團隊策劃，在威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展出，以島嶼為核心，回應深陷氣候危機與地緣轉變的全球建築現場，但卻意外在網上掀起學界激辯。

「[無]信仰」超越建築成果的策展視角，在台灣建築圈內引發討論。其中，幾名學者，分別對台灣館的策展定位、專業代表性與教育參與皆於臉書提出不同評價。王增榮於臉書一句「是學生習作展的一種嗎？」暗指本屆展覽的專業深度與完成度不足，這樣的質疑，或許也反映部分業界對「國家代表性」始終存在的高度警戒與期待。

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阮慶岳則轉發王增榮評論，補充指出：「（威尼斯建築雙年展台灣館）遠離建築專業界的關注視野，被譏笑淪為學生作品展，其實也離事實不遠。讓年年不同的團隊面臨各種不熟悉的風險與挑戰，經費又往往難以支持有心好好製作的建築觀念展品，只能以現成的模型、影像去擺設，難以引發威尼斯當地任何討論與注意。」他點出國內機制的雙重落差──北美館負責的藝術雙年展擁有更多資源與曝光，而國美館接手的建築雙年展則長期邊緣，形成制度性冷落，難以吸引主流建築圈參與，導致作品專業性與結構支持雙重受限。

不過，亦有建築系教授認為，威尼斯建築雙年展從來不只是展示「成熟建築」，而是一個提出問題、引發討論的平台。策展卡洛．拉蒂本身即為學界代表，其軍火庫展區亦有大量學生研究作品，美國館、西班牙館更曾由大學團隊直接策展，反映全球建築展已邁向教育參與與集體智慧為導向的新路徑。面對全球環境危機與科技進展，建築的角色不再只是創造形體的藝術家，而是「系統關係的設計者」，其提問的起點往往來自教育場域。

〈科技島〉以電子紙閃現台灣地景影像，亦突顯半導體產業對台灣景觀的影響。（記者董柏廷攝）

此次建築學者之間的爭辯，不妨視為一次對台灣建築策展與文化制度的共同診斷：王增榮點出對展覽「可見度」與「專業性」的焦慮、阮慶岳則觸及制度分配與文化場域的結構性失衡、建築系教授主張以教育作為策展的創造能量與思想突破口。雖意見不同，卻共同指出「台灣館如何代表台灣」一事，仍待一次更深層的制度性辯論與文化共識。

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