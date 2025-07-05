台南市「議起來五條港」公民大會 邀民共議永續文化觀光

中西區公所4日舉辦審議社造計畫「議起來五條港」提案說明會，民眾參與踴躍。（中西區公所提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕中西區公所獲文化局補助，推動結合文化觀光與在地發展的審議社造計畫「議起來五條港」，深化公民參與機制，繼辦理提案說明會後，7月26日將舉辦公民大會，邀民眾集思廣益五條港的永續文化觀光並踴躍提案。

「議起來五條港」提案說明會，力邀普濟文史研究協會執行長蔣文正經驗分享。（中西區公所提供）

五條港歷經時代更迭，雖昔日商港風華已逝，但其獨特的街廓紋理、信仰文化與生活記憶，至今仍深刻反映城市歷史。「議起來五條港」計畫說明會昨（4）日邀長期深耕在地的普濟文史研究協會蔣執行長文正、南台科大教授蕭百芳、屎溝墘客廳廳長蔡宗昇，結合實務經驗與在地觀察，引導與會者思考文化保存、觀光創新與居民參與的多元觀點等，現場交流氣氛熱烈。

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「議起來五條港」提案說明會，現場交流互動熱絡。（中西區公所提供）

中西區長蔡佳甫指出，公所推動「公民審議」已邁入第10年，今年聚焦「全球公民教育」、「永續旅遊」及「文化資產保護」3大面向，邀民眾共同討論並提出五條港的永續文化觀光行動方案；公民大會上將初選出6個方案，後續再透過全民票選，選出2方案，將納入明年度社區營造計畫執行。「議起來五條港」公民大會即起開放報名，限額50人，凡參加即贈特色小禮。

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