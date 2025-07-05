自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

基隆七堵舊公寓彩繪天燈和貓咪 很療癒

2025/07/05 13:00

基隆七堵火車站對面老舊公寓經彩繪師巧手，畫上天燈與貓咪，十分吸睛。（記者盧賢秀攝）基隆七堵火車站對面老舊公寓經彩繪師巧手，畫上天燈與貓咪，十分吸睛。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市七堵火車站對面有棟7層樓老舊公寓，最近經過彩繪師畫上了冉冉升空的天燈和可愛的貓咪，斑駁的公寓重新活了起來，看起來十分療癒 。

基隆七堵火車站對面老舊公寓經彩繪師巧手，畫上天燈與貓咪，十分吸睛。（記者盧賢秀攝）基隆七堵火車站對面老舊公寓經彩繪師巧手，畫上天燈與貓咪，十分吸睛。（記者盧賢秀攝）

七堵火車站對面光明的這棟公寓已有數十年，水泥外表斑駁，副議長楊秀玉和正明里長謝連堂等人，請來知名看板畫師江錦豐，重新彩繪，從上底漆、防水漆、油漆約10天才完成，整棟藍色的建築物都改觀了。

江錦豐說，他畫的主題是七堵車站捷運列車、平溪天燈及猴硐貓村，希望民眾經過時能有好心情。

基隆七堵火車站對面老舊公寓經彩繪師巧手，畫上天燈與貓咪，十分吸睛。（記者盧賢秀攝）基隆七堵火車站對面老舊公寓經彩繪師巧手，畫上天燈與貓咪，十分吸睛。（記者盧賢秀攝）

謝連堂說，效果非常好，民眾一出七堵火車站就看到這棟公寓，而且很多乘客眼睛一亮還會來打卡，成為七堵火車站外的新亮點。

楊秀玉在七堵許多老宅推動彩繪，她說，希望讓七堵可以被看見，七堵火車站有很多乘客，南下北上都要在這裡換車，公寓畫上天燈和可愛的貓咪，把基隆人的夢想帶上天。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應