基隆七堵舊公寓彩繪天燈和貓咪 很療癒

基隆七堵火車站對面老舊公寓經彩繪師巧手，畫上天燈與貓咪，十分吸睛。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市七堵火車站對面有棟7層樓老舊公寓，最近經過彩繪師畫上了冉冉升空的天燈和可愛的貓咪，斑駁的公寓重新活了起來，看起來十分療癒 。

基隆七堵火車站對面老舊公寓經彩繪師巧手，畫上天燈與貓咪，十分吸睛。（記者盧賢秀攝）

七堵火車站對面光明的這棟公寓已有數十年，水泥外表斑駁，副議長楊秀玉和正明里長謝連堂等人，請來知名看板畫師江錦豐，重新彩繪，從上底漆、防水漆、油漆約10天才完成，整棟藍色的建築物都改觀了。

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江錦豐說，他畫的主題是七堵車站捷運列車、平溪天燈及猴硐貓村，希望民眾經過時能有好心情。

基隆七堵火車站對面老舊公寓經彩繪師巧手，畫上天燈與貓咪，十分吸睛。（記者盧賢秀攝）

謝連堂說，效果非常好，民眾一出七堵火車站就看到這棟公寓，而且很多乘客眼睛一亮還會來打卡，成為七堵火車站外的新亮點。

楊秀玉在七堵許多老宅推動彩繪，她說，希望讓七堵可以被看見，七堵火車站有很多乘客，南下北上都要在這裡換車，公寓畫上天燈和可愛的貓咪，把基隆人的夢想帶上天。

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