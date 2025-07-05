末日沒有來，我們還是崩潰過！這６本書送給沒毀滅但有點累的你

《昨天是世界末日》湖南蟲著，聯合文學出版。（記者董柏廷攝）《神在》崔舜華著，寶瓶文化出版。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕你可能也滑過那個關於7月5日的「世界末日預言」，讓人會心一笑、感到無聊，或是想認真一下。但末日並沒有來，電費帳單還是來了；人沒毀滅，心依然默默動搖了：如果真的結束了，想留下什麼？如果沒有結束，那又該怎麼活？「世界末日沒發生，但生活還得繼續」書單，以6本書，一起走過從崩解邊緣、問神、問愛、問自己，到重新拾起生活感的過程。

1.《昨天是世界末日》（湖南蟲著，聯合文學出版）

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末日沒來，但我們都有自己的小世界崩塌過。湖南蟲用最無遮掩的散文，寫那些難以名狀的時刻：戀人說了再見、軍旅裡的哨站、與母親的心結，一幕幕內心劇場像火柴般微光閃現。「努力寫字（生活），如同在手中點燃一根又一根火柴」，末日不來，但我們總得為自己點一盞燈。

2.《世界就是這樣結束的》（內佛．舒特著，陳婉容譯，逗點出版）

如果昨天真的世界末日，會像小說這樣靜悄悄地結束嗎？這本書是戰後英國小說家舒特筆下的「第三次世界大戰」，當放射性落塵緩緩逼近南半球，倖存者沒有尖叫，只是把日常過到最後一刻。它像是一則末日版的冥想練習，教人如何在確定結束的日子裡，選擇活法。

3.《神在》（崔舜華著，寶瓶文化出版）

世界沒滅，但我們還是會問神：「你在嗎？」崔舜華寫的不是宗教書，是一部以文字逼視深淵的女性成長誌。從家庭創傷、身體經驗到心理暗角，她以句句有力的語言自剖痛感，「我們都將體驗災禍，也成為他人的災禍」。而在這場災後餘生裡，神若不在，就僅能自己寫一座神殿。

《感覺有點奢侈的事》黃麗群著，九歌出版。（記者董柏廷攝）《善遞饅頭》孫梓評著，木馬文化出版。（記者董柏廷攝）

4.《善遞饅頭》（孫梓評著，木馬文化出版）

活著這件事，本身就是最sentimental的劇情。孫梓評用詩把日子變輕了些。他看展覽、跑步、旅行、與城市擦身，寫下每一個不經意卻揪心的瞬間，也讓「多愁善感」變得帶點笑意。末日沒來，接住這一日，依然「善遞饅頭」，把日子慢慢過完。。

5.《感覺有點奢侈的事》（黃麗群著，九歌出版）

如果世界沒毀滅，那就做點奢侈的事吧，比如閱讀黃麗群。她筆下的語句如詩又如鞭，批評餐廳「這裡的雞是白死的雞」，卻又在廢墟前投出柔軟，「裡面曾努力過的誰，是否也被這挑剔的城市吃掉了呢？」她用文字如煉丹，寫出一場場關於生活、空間與自我觀察的閱讀儀式，讀完真讓人感覺喜歡這樣的文字，是種奢侈的幸福。

6.《不在場證明》（李桐豪著，新經典出版）

末日沒來，或許就是個去旅行的好理由。李桐豪從紐約、倫敦到北韓，像小說家一樣寫旅遊，在地圖與記憶之間構築「不在場證明」。有些地方我們此生可能到不了，但他的筆讓我們知道，在這世界還能轉動的時候，走出去，依然是一種對生命的答覆。

《不在場證明》李桐豪著，新經典出版。（記者董柏廷攝）《世界就是這樣結束的》內佛．舒特著，陳婉容譯，逗點出版。（逗點文創結社提供）

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