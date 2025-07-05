藝術轉動社區前進西嶼大池 舉行「風調雨順．國泰民安」創作展

澎湖大池進駐藝術團隊衣谷艸容製造所，成果發表會。（國立臺南美學館提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕文化部所屬國立臺南生活美學館與澎湖縣政府文化局共同辦理「風調雨順．國泰民安」成果展，今（5）日在澎湖縣西嶼鄉大角工作室舉辦開幕活動，出席人員有國立臺南生活美學館組長楊雅琪、藝術轉動社區計畫主持人吳瑪悧、西嶼鄉長李添進、西嶼鄉民代表會副主席陳金女，駐村藝術團隊衣谷艸容製造所王昭淳、鼎灣駐村藝術家莊勝凱等人參與。

傳統漁村結合燈籠創作，舉行展覽。（國立臺南美學館提供）

國西嶼返鄉青年衣谷艸容製造所王昭淳運用所學專長，以在地原料結合傳統糊紙燈籠創作，讓地方信仰文化以當代藝術形式呈現。西嶼鄉長李添進表示，大池村的信仰活動與廟宇文化是社區生活不可或缺的一部分。很高興看見青年藝術家返鄉創作，攜手在地匠師並與居民交流共創，期盼未來能持續推動西嶼文化特色的延續與發展。

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藝術轉動社區計畫主持人吳瑪悧表示，澎湖豐富的風土材料滋養著藝術家的靈感與創作能量，透過創作回饋地方，逐步累積豐碩成果。展覽由在地青年藝術家王昭淳以長時間駐村觀察與實作為基礎，深入探索大池的信仰文化與傳統工藝，透過藝術將地方記憶與社區情感緊密串連。

王昭淳表示，展覽以燈籠為核心意象，延續「苧麻紙」、「薯榔染液」的材料實驗，並向在地匠師學習糊紙技藝，共同創作「風調雨順．國泰民安」系列作品。作品融合傳統工藝與當代藝術，展現地方文化的獨特美學。展覽即日起至7月15日於大角工作室（澎湖縣西嶼鄉大池村65號）展出，歡迎預約參觀。

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