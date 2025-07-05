用AI重現阿公阿嬤容顏 紀錄家族故事拉近世代情感

教育部長鄭英耀出席台灣藝術教育館「故事島─台灣囡仔ㄟ記憶柑仔店」展覽。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣藝術教育館以「故事島─台灣囡仔ㄟ記憶柑仔店」為主題，展出學生以繪畫、立體裝置及多媒體紀錄家族故事，不論是阿公阿嬤容顏、老家的懷念菜餚、熟悉童年場景等都躍然於紙，現場還結合AI工具，讓參觀者可以文字描述自己的記憶，人工智慧進一步生成圖像。

展覽現場提供以AI工具將記憶裡的長輩臉孔生成圖像。（記者楊綿傑攝）

該展匯聚高雄女中10年來引導學生以美術課程記錄家族與社區故事的教學成果，並擴及參與島嶼偏鄉陪伴計畫的多所學校，累積超過5萬7512公里的藝術教學里程，展出來自全台12個縣市、23所國小至高中的學生作品，透過繪畫、立體裝置與多媒體互動等形式，描繪一座充滿情感與文化厚度的「記憶故事島」。

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教育部長鄭英耀表示，作品不僅書寫家族生命的連結，也串連這塊土地、文化、族群點點滴滴的故事，讓他想起20年開始推本土教育，在沒有科技工具情況下，透過口述歷史瞭解台灣社會的發展，從不同世代找出台灣令人稱頌的價值，現在則透過教學方式的改變、創新，可以讓新世代年輕人透過多元素材，書寫台灣的故事、歷史。

以立體方式做出阿公阿嬤在屏東經營的「駿成書局」迷你版，政大外交系學生蔡欣霓分享創作過程。（記者楊綿傑攝）

以立體方式做出阿公阿嬤在屏東經營的「駿成書局」迷你版，政大外交系學生蔡欣霓分享，讀雄女時參與美術課時製作「家族報」，後接受老師邀約以實體作品表現，花了近3個月純手作把書局中販售的文具、軍用品、五金工具等做出縮小版模型，藉此把阿公阿嬤一生的成就濃縮呈現，並把家族情感繼續傳承下去。

該展也展出目前就讀台大機械工程研究所的趙彥筑，就讀雄女期間參與美術課時拍攝影片「家有賢伉儷」影片紀錄阿公阿嬤日常互動。她表示，大三時阿嬤過世，好不容易再找出影片與家人重新回味，所有人看完都哭了，因為再也無法跟阿嬤互動，成為珍貴重要的記憶。

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