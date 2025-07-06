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多年無「縣級圖書館」 雲林縣府獲中央經費挹注 總圖書館選址虎尾

2025/07/06 17:14

雲林縣總圖書館選址虎尾高鐵特定區，預計斥資12.2億元打造，日前獲教育部核定3.6億元補助。（雲林縣政府提供）雲林縣總圖書館選址虎尾高鐵特定區，預計斥資12.2億元打造，日前獲教育部核定3.6億元補助。（雲林縣政府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣將再添一處閱讀場館，考量縣內無「縣級」圖書館，縣府規劃多年的「雲林縣總圖書館」，正式獲教育部核定3.6億元經費，縣府將在虎尾高鐵特定區，斥資12.2億元打造。縣府表示，將進入規畫設計，可望於2027年正式動工。

雲縣府文觀處長陳璧君指出，現有的文化觀光處圖書館建於1985年，建物已40年，但空間不足、藏書已超過80%飽和線，加上漏水、管線老舊、動線不良等問題，再者此地面積僅約9400平方公尺，不符教育部訂定縣級總館應達1萬平方公尺以上規定，因此2020年起規劃雲林首座縣級總圖書館。

雲林縣總圖書館選址虎尾高鐵特定區，預計斥資12.2億元打造，日前獲教育部核定3.6億元補助。（雲林縣政府提供）雲林縣總圖書館選址虎尾高鐵特定區，預計斥資12.2億元打造，日前獲教育部核定3.6億元補助。（雲林縣政府提供）

陳璧君表示，這座縣級圖書館選址於虎尾高鐵特定區，鄰近台大醫院雲林分院虎尾院區、高鐵雲林站，預計打造地下1樓停車場，地上4樓，總面積達1萬7285平方公尺，1至3樓為圖書館，4樓為辦公空間的場館，館內將有400人容納的演講廳、小型會議廳、導入智慧閱讀科技，創造全齡式的閱讀場館。

文觀處指出，日前已獲教育部核定3.6億元補助，加上縣府自籌款，總經費將投入12.2億元打造，目前正準備進入細部規劃設計，最快可望於2027年動工，預期2029年完工。

雲林縣長張麗善表示，總圖書館定名為「耕雲圖」，將涵蓋創客教室、親子共讀、數位科技、多功能展演、會議空間，是全齡共學基地，讓愛閱讀的人不必遠赴大都市，也能接受先進學習與文化洗禮。

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