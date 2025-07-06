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藝文 > 品風格 > 品味生活

捷運那卡西上路 期間限定民謠領遊新北投

2025/07/06 18:05

捷運那卡西讓旅客近距離感受月琴演出。（翻攝自新北投站臉書）捷運那卡西讓旅客近距離感受月琴演出。（翻攝自新北投站臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕新北投車站與台北捷運公司合作推出捷運那卡西「月琴一直NOW」，於暑期特定的週末假日，把不插電的月琴現場演出帶進捷運北投至新北投支線車廂，打造專屬北投的行動式音樂場景，讓觀眾在來回溫泉鄉的過程中，一邊看風景，一邊沉浸在台灣民謠的底蘊中。

除於本週先行的2場剛結束之外；接下來還有8月2日「烏白彈」、3日是「小翠＆野鶴」；8月底與9月初連續2個週末，則是配合「潮台北」活動的專場演出，分別是8月30日「阿錕＆凌峰」、31日「春春謠」、9月6日「張雅淳、鄭宜雰」、7日「hiokhun」，透過全新編曲，結合CityPop、唸歌、合成器與東西方樂器等元素，為熟悉的民謠注入時代節奏。

「月琴一直NOW」演出時間為當日的下午2點到6點，在第1或第3節車廂。

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