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文化部認證傳統匠師沒證書 木作達人張明德請願爭取

2025/07/07 14:03

台中大里木工達人張明德（右）是文化部審查通過的傳統匠師，發起連署爭取文化部核發傳統匠師證書，獲得台中市議員張芬郁（左）支持。（記者陳建志攝）台中大里木工達人張明德（右）是文化部審查通過的傳統匠師，發起連署爭取文化部核發傳統匠師證書，獲得台中市議員張芬郁（左）支持。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕全台取得文化部審查通過的傳統匠師約567人，不過至今都未發給證書，台中大里區的木作達人張明德分別以小木和大木取得兩項資格，但因文化部只將傳統匠師名單公告在文化資產人才庫網站，連照片都沒有，張明德近日發起請願連署，爭取核發證書，獲得台中市議員張芬郁等近百人支持。

張明德表示，幼年家貧，小學畢業後就拜師學木工，50年來獲獎無數，並在2019年和2022年通過文化部審查，取得裝飾類的小木和結構類的大木兩項傳統匠師資格。因工藝精湛，包括大里振坤宮、福興宮、彰化伸港福安宮等多家廟宇文昌殿，都典藏張明德創作的「庇祐台灣文昌如意筆」。

台中大里木工達人張明德（右）是文化部審查通過的傳統匠師，創作的「庇祐台灣文昌如意筆」，收藏在大里振坤宮文昌殿。（記者陳建志攝）台中大里木工達人張明德（右）是文化部審查通過的傳統匠師，創作的「庇祐台灣文昌如意筆」，收藏在大里振坤宮文昌殿。（記者陳建志攝）

張明德表示，《古蹟修復及再利用辦法》規定傳統匠師參與，因此文化部另訂《傳統匠師資格審查作業要點》，必須通過學科和術科測試才能獲取資格並公告在文資局網站。多年來，他以傳統匠師身分參與各項活動都無法檢附證明文件，所以才請願文化部修訂作業要點，盼能核發傳統匠師證書。

張芬郁表示，張明德將畢生木作工藝結合台灣文化和特色，傳統匠師資格當之無愧，但至今連一張證書也沒有，匠師對外無法證明身分真偽，顯得對匠師不夠尊重，所以參與連署支持。

台中大里木工達人張明德（右）是文化部審查通過的傳統匠師，發起連署爭取文化部核發傳統匠師證書，獲得台中市議員張芬郁（左）支持。（記者陳建志攝）台中大里木工達人張明德（右）是文化部審查通過的傳統匠師，發起連署爭取文化部核發傳統匠師證書，獲得台中市議員張芬郁（左）支持。（記者陳建志攝）

文化部文化資產局主秘張祐創表示，要通過傳統匠師審查須經過筆試和實作檢定，目前已完成傳統匠師分級證照制度規畫，正推動《古蹟修復再利用辦法》、《文化部傳統匠師資格審查作業要點》等相關法規修正，待修法完成後，就可實施傳統匠師的證照制度。

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