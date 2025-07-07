通霄沙雕藝術節今年將開幕，展品連2年挺過颱風肆虐。（資料照，記者彭健禮攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕真的撐得住！今年連續第2年舉辦的通霄沙雕藝術節預計於7月12日登場，由於丹娜絲颱風來襲，有民眾擔憂藝術家辛苦雕刻的展示作品可能因風雨影響受損。通霄沙雕藝術節開展地點通霄海水浴場今天因停班停課未開放，不過藝術總監陳坤田受訪時說，前往勘查發現今年作品仍挺過颱風，展示作品並未受損。

通霄沙雕藝術節今年將開幕，展品連2年挺過颱風肆虐。苗縣府文觀局今天下午也公布畫面。（苗縣府文觀局提供）

陳坤田指出，通霄海水浴場的沙灘容易滲水，雖然作品靠近海域，仍然挺過颱風考驗未受影響。另外，之前曾有作品遭到破壞，目前已經修復，通霄沙雕藝術節開幕時可正式迎賓。

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通霄沙雕藝術節今年將開幕，展品連2年挺過颱風肆虐。苗縣府文觀局今天下午也公布畫面。（苗縣府文觀局提供）

通霄沙雕藝術節今年主題為「逍遙沙城」，7月12日開幕至9月14日結束，因去年首度舉辦通霄沙雕藝術節共吸引32萬人次造訪，觀光效益佳，今年苗縣府文化觀光局除請來台灣本地及原住民藝術家的沙雕創作，也邀請來自烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞及蒙古沙雕藝術家創作。

通霄沙雕藝術節今年將開幕，展品連2年挺過颱風肆虐。苗縣府文觀局今天下午也公布畫面。（苗縣府文觀局提供）

陳坤田曾提及，舉辦沙雕藝術節的通霄海水浴場因沙灘3面受保安林地環繞，擁有屏障，是台灣少數擁有保安林「護衛」的沙灘；另外，陳坤田指出，展區沙灘距離潮間帶遠，同樣不易受到海水破壞，是台灣少見適合沙雕的場地。

通霄沙雕藝術節今年將開幕，展品連2年挺過颱風肆虐。苗縣府文觀局今天下午也公布畫面。（苗縣府文觀局提供）

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