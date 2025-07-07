Erasmus文理中學「台灣週」 戲曲學院攜手德國學生演《美猴王》

台灣戲曲學院學生一行20餘人，赴歐洲進行17天文化交流，與德國學生聯手演出「美猴王」等，促進台灣與德國的教育文化交流。（戲曲學院提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕 國立台灣戲曲學院學生一行20餘人，赴歐洲進行17天文化交流，在德國Erasmus文理中學舉辦「台灣週」文化工作坊，台灣學生與德國學生聯手演出京劇《美猴王》、鋼琴與二胡合奏、民俗技藝的轉毯及旗舞，促進台灣與德國的教育文化交流。

戲曲學院教務長張旭南表示，京劇學系、民俗技藝學系及戲曲音樂學系學生的歐洲行首站進駐Erasmus文理中學，展開藝術文化工作坊交流活動，指導該校學生京劇、猴棍、旗舞及二胡等，此行亦受到Grevenbroich副市長Philipp Bolz及市議員Heinrich Thiel等人熱情接待，壓軸的「大武術」疊羅漢演出，震撼全場，掌聲連連。

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台灣戲曲學院學生赴歐交流，德國學生體驗「水袖」表演藝術。（戲曲學院提供）

第二週則前往Kempen，市長Christoph Dellmans親自接見，進駐Thomaeum文理中學，舉辦京劇學工作坊，吸引30多位德國學生參與，勤習四功五法、唱功及猴群18棍等，亦了解「車船轎馬」表演藝術，互動熱絡。

參與民俗技藝工作坊的德國學生，則接觸大小旗、扯鈴及轉毯，年輕時曾學習過扯鈴的該校副校長也加入行列。德國學生也學習演奏月琴與京胡，在該校「文化之夜」活動中，戲曲學院學生與Thomaeum中學學生在200多位觀眾前攜手演出，展現亮麗成果。

此外，戲曲學院師生也前往比利時布魯塞爾，拜會歐洲知名的馬戲藝術學校，觀賞該校畢業生的公演，其中有兩位是來自台灣戲曲學院的李睿紘及張書寰，畢業演出相當精彩。

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