跟這樣的婆婆相處 竟被視為長處

（圖/swawa.com）

〔文／慧音 〕孩子出生後，每次回娘家，婆婆總是念念有詞，抱怨孩子帶回娘家玩，回來後就特別難照顧，有次話說得特別重、不堪入耳，外子直接在親戚長輩面前指正她，場面是既難堪又尷尬。

偶爾回娘家時，婆婆會給幾袋自家種植的菜，但數次在其中發現番茄爛掉、玉米過熟、絲瓜纖維粗到已可製作天然菜瓜布，爾後，詢問我們要不要帶菜回去時，外子索性婉拒。

請繼續往下閱讀...

發酸食材，川燙過就可以煮食。包粽子的粽葉，回收清洗可以再利用。氧化的油炸品、堅果、吸滿冰箱味的隔夜菜肴、發軟海苔，只是味道不好，沒有壞可以吃。上述習慣、行為讓婆婆引以為傲，成天把「自己是惜福之人」掛嘴上。

二樓冰箱（一樓原本就有婆婆專用冰箱和冷凍櫃各一台，二樓冰箱是為了放我們自己的東西，所另外添購）冷不防塞滿一袋袋、一盤盤婆婆的傑作，早已司空見慣、習以為常。私自打開我的廚櫃，擅自拿取裡面的物品，先斬後奏、事後知會，也見怪不怪。以上種種，我百般無奈、也無能為力。

我和婆婆共處數十載，其實早期我也曾試著「討好」、「迎合」、「投其所好」，無所不用其極、想方設法，渴望婆媳關係成功「破冰」，消除隔閡、扭轉刻板印象，拉近彼此距離，然而隨著時間推移，歷經歲月洗禮，一波又一波震撼教育接踵而至，已過不惑之年的我最終體悟到，不求將胸比肚、將心比心，但求各自安好，偶有交會也不錯，漸行漸遠也無妨。所以好友佩服、誇獎我的長處是「可以與婆婆共處」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法