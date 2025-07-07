首屆台北戲劇獎登場！許富凱憑《五木大学》入圍音樂劇男主角：像參加一場開心的Party

許富凱以 《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》入圍最佳音樂劇男演員獎。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第1屆台北戲劇獎頒獎典禮今（7）日晚間於台北表演藝術中心盛大登場，傍晚5點30分「聚光大道」紅毯拉開序幕，由劇場演員梁皓嵐與徐鈞浩聯手主持，典禮則由黃名揚擔綱主持人，為全新戲劇獎項注入青春與專業氣息。

本屆入圍名單中，台語金曲歌王許富凱因主演音樂劇《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》，角逐「最佳音樂劇類男演員獎」，表現備受矚目。這齣音樂劇改編自許富凱2023年底發行的同名專輯《五木大学》，以條通文化為背景，由作曲家王希文與編劇、作家詹傑共同創作，融合演歌、流行與台語歌曲，鋪陳出一段劇場與音樂交織的夜色故事。

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許富凱受訪時分享入圍心情表示：「就像參加Party一樣，希望大家玩得開心。」他笑說入圍當下正在買便當，還是透過朋友訊息才知道自己獲得提名。他感性表示：「很多事情都是順其自然，謝謝《五木大学》給我這樣的機會，這些入圍的資歷都超強，我就平常心以對。」

《五木大学》專輯雖於第35屆金曲獎入圍多項，但最終未能奪獎。隨後，音樂劇版本於今年由瘋戲樂工作室製作推出，許富凱在劇中聲音表情與戲感運用層次豐富，無論在唱腔技巧、情感詮釋或語言轉換上皆展現成熟功力。從音樂到劇場，許富凱成功跨足戲劇舞台，再次證明其多元表演能量。

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