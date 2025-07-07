劇場人自己的金獎夜終於來了！第1屆台北戲劇獎今晚揭曉 許富凱、金士傑、吳念真同場入圍

歌手、演員許富凱（左）作曲家王希文（右）合影。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕劇場人終於等到了屬於自己的榮耀時刻！首屆「台北戲劇獎」今晚（7）於台北表演藝術中心揭曉大獎！這是台灣第一個為劇場人設立的大型頒獎典禮，由台北市文化局主辦，頒發涵蓋最佳戲劇、音樂劇、導演、編劇、演員等11項獎項，共吸引55個劇團、73件作品參與競逐

典禮紅毯命名為「聚光大道」，劇場人不再只是幕後角色，全劇組從演員到助理一起走上星光大道，體現「一齣戲，是大家的作品」。就連典禮接駁車也選用55688計程車，雖沒有Lexus氣派，卻有劇場人的務實與自嘲精神。

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金士傑以果陀劇場《最後14堂星期二的課》入圍最佳戲劇類男演員獎。（記者王文麟攝）

評審總召吳靜吉日前受訪時曾感慨地說，他曾請AI找出台北2024下半年劇場演出資訊，結果只有十筆，反映出劇場仍需更多關注。「我們希望藉由這個獎項，讓劇場真正進入更多人的生活。」他說。

北市文化局表示，這場獎典特別選在週一舉辦，原因也別具意義，對演出週末滿檔的劇場人來說，週一才是真正的「週末」。今晚，全場超過九成入圍者親自到場，齊聚台北表藝中心，見證屬於劇場圈的盛事。

今年入圍名單堪稱豪華陣容，包括金鐘金馬大師吳念真、金士傑，跨界金曲歌王許富凱，以及眾多創作新秀。從《太陽》、《父親母親》到《五木大学》、《SC驚釀小酒館》，題材涵蓋性別、家庭、歷史、社會寓言，獨立精神獎入圍作品更以小製作、大膽度挑戰主流劇場疆界。今晚將揭曉大獎得獎名單。

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