青少年戲劇決賽回應「時代」提問 流量焦慮很驚悚

「花樣戲劇節」是全國青少年戲劇盛典。（青藝盟提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由青藝盟主辦的「花樣戲劇節」，是全國青少年戲劇盛典，今年邁入第25年，將於7月9至20日，在台北南海劇場舉行全國決賽演出。邀請全國青少年劇團「時代」主題，創作回應他們所身處的科技世代、文化張力與真實生活。由總顧問吳靜吉博士策劃指導，結合全國各地專業劇團擔任演出團隊的藝術導師，從劇本到排練一路陪伴。

青藝盟指出，有許多團隊以「時空穿越」的概念，設想「如果能回到過去改變一個選擇，人生會不一樣嗎？」也有作品透過書信與歷史人物跨時空對話，展開一場跨越百年的生命交換。更有青少年直面現代流量焦慮，創作出關於網紅直播為博取點閱不惜召喚碟仙、最終驚動未知能量的驚悚故事，結合戲劇與靈異氛圍，讓觀眾在幽默與震撼中反思社群現象。

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7月9至13日、16至20日，每晚7點開演，可免費索票，詳詢連結（https://reurl.cc/x3Zx3b）。

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