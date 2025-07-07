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劉冠廷現身台北戲劇獎 鬆口回劇場要「1條件」幽默神回收服全場

2025/07/07 19:08

劉冠廷以頒獎人身分出席第1屆台北戲劇獎。（記者王文麟攝）劉冠廷以頒獎人身分出席第1屆台北戲劇獎。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第1屆台北戲劇獎頒獎典禮今（7）日晚間於台北表演藝術中心盛大登場，傍晚5點30分「聚光大道」紅毯率先登場，由劇場演員梁皓嵐與徐鈞浩共同主持，典禮則由黃名揚擔綱主持，為這場屬於劇場人的盛會揭開序幕。

今年擔任「最佳戲劇類男演員獎」頒獎人的影視演員劉冠廷，一襲黑色皮衣帥氣走上紅毯，甫現身即成注目焦點。他表示，這次受邀參與戲劇獎擔任頒獎人，感受到劇場人的努力與熱情，「大家在劇場耕耘這麼久，今天能有這樣被大家看到的機會，我真的非常開心。」

曾擔任金馬獎主持人的他，當時在典禮尾聲他即興致詞時口誤，把「金馬61」說成「金馬26」，讓台下觀眾笑成一片。當主持人詢問是否給本屆戲劇獎主持人黃名揚一點建議時，劉冠廷妙語如珠回說：「記得要撐到最後ENDING，因為明年就是第2屆了唷！」幽默神回瞬間炒熱現場氣氛，也為典禮增添輕鬆氛圍。

他也被問到是否有機會再回歸劇場舞台？劉冠廷笑回，最主要條件還是看劇組「能不能幫我帶小朋友」一句親子生活與工作平衡的誠實發言，讓現場爆笑而出。

台北戲劇獎做為第一個以劇場人為核心設立的大型獎項，融合金鐘與金馬頒獎典禮規格，從紅毯儀式、入圍禮包到頒獎陣容，讓劇場工作者迎來屬於自己的星光榮耀。

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