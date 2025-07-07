第1屆台北戲劇獎完整得獎名單出爐！同黨劇團《父親母親》摘最佳戲劇獎

第1界台北戲劇獎頒獎典禮於7月7日舉辦。（台北戲劇獎提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第1屆台北戲劇獎頒獎典禮於今（7）日在台北表演藝術中心完美落幕。今年首屆舉辦共吸引55個劇團共73件作品報名參賽，涵蓋57齣戲劇與16齣音樂劇，總計高達647件報名資料，首屆設立了10項獎別、1個特別貢獻獎，13個名額。完整入圍／得獎名單如下：

1、最佳編劇獎

邱安忱 同黨劇團《父親母親》

吳念真 綠光劇團《人間條件一》

★（得獎）高俊耀 窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》

請繼續往下閱讀...

王遠博 閱時《萬象園》

陳弘洋 僻室House Peace《天王降臨多久川》

2、最佳劇場設計獎

[舞台設計]

廖音喬、王仲堃 動見体《凱吉一歲—永遠不回頭》親子版

廖音喬 四把椅子劇團《太陽》

★（得獎）吳紫莖 僻室House Peace《天王降臨多久川》

[燈光設計]

陳冠霖 四把椅子劇團《太陽》

唐敬雅 閱時《萬象園》

陳崇文 僻室House Peace《天王降臨多久川》

[服裝造型]

謝介人 人力飛行劇團 黎煥雄╳吳子敬《闖入者》

陳明澤 安徒生和莫札特的創意劇場 《綠野仙蹤》中文版音樂劇

[聲音設計]

★（得獎）李世揚 再拒劇團《沙拉殺人事件》

林桂如 動見体《凱吉一歲—永遠不回頭》親子版

洪伊俊 四把椅子劇團《太陽》

[影像設計]

★（得獎）王正源 四把椅子劇團《太陽》

徐紹恩 閱時《萬象園》

3、最佳音樂劇類男演員獎

王 為 果陀劇場《親愛的彼得先生》

周家寬 五口創意有限公司 影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》豪華返場

★（得獎）許富凱 瘋戲樂工作室 《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》

楊迦恩 僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》

鎮萬鈞 僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》

4、最佳音樂劇類女演員獎

★（得獎）張 稜 果陀劇場《親愛的彼得先生》

方宥心 全民大劇團《大畫昭君～觀落雁》

顏辰歡 五口創意有限公司 影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》豪華返場

于子育 瘋戲樂工作室 《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》

康雅婷 僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》

5、最佳戲劇類男演員獎

林子恆 同黨劇團《父親母親》

古 辛 同黨劇團《父親母親》

★（得獎）金士傑 果陀劇場《最後14堂星期二的課》

楊迦恩 四把椅子劇團《獨疝其身》

魏雋展 三缺一劇團《陌生海》

6、最佳戲劇類女演員獎

林唐聿 再拒劇團《沙拉殺人事件》

徐堰鈴 人力飛行劇團 黎煥雄╳吳子敬《闖入者》

姚坤君 動見体《美好如此》

蔡佾玲 動見体《美好如此》

★（得獎）鄭尹真 窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》

7、最佳導演獎

蘇洋徵 同黨劇團《父親母親》

洪千涵 明日和合製作所《小路決定要去遠方》

★（得獎）許哲彬 四把椅子劇團《太陽》

高俊耀 窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》

孫宇生 閱時《萬象園》

8、最佳獨立精神獎

再拒劇團《沙拉殺人事件》

陳家聲工作室劇團《黃金人生Crystal》

★（得獎）延思有限公司《時間就像是從來沒消逝過》

栢優座《消失的六期生》

娩娩工作室《上身不由己》

9、最佳音樂劇獎

五口創意有限公司 影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》豪華返場

太空彈劇團股份有限公司《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇

瘋戲樂工作室《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》

刺點創作工坊《誰偷走了我的字？》

★（得獎）僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》

10、最佳戲劇獎

★（得獎）同黨劇團《父親母親》

明日和合製作所《小路決定要去遠方》

四把椅子劇團《太陽》

窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》

閱時《萬象園》

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法