高俊耀《暗夜．腹語．鬼托邦》奪最佳編劇獎 「媽媽終於理解我為何做劇場」

高俊耀以《暗夜．腹語．鬼托邦》奪最佳編劇獎。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第1屆台北戲劇獎頒獎典禮今（7）日晚間於台北表演藝術中心舉行。「最佳編劇獎」由高俊耀以窮劇場作品《暗夜．腹語．鬼托邦》獲得。

高俊耀上台領獎時情緒激動，一度語塞，感性致詞表示：「首先謝謝家人、謝謝母親，因為我家在馬來西亞開餐廳，很多年都不太了解為什麼餐廳世家會冒出一個堅持做戲的小孩。」他提到，今年農曆新年期間，母親終於轉念支持自己的劇場工作，「她忽然斬釘截鐵地說，她以前就是小學裡唱歌跳舞的代表，然後轉頭告訴我：你就是遺傳到我的基因。所以我要把這個獎獻給她。」

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談及創作未來，高俊耀笑言：「如果她真的是唱歌跳舞的話，那未來音樂劇的朋友們可以注意一下了。」

致詞最後，他以唐朝詩人杜甫的詩句作結：「窗含西嶺千秋雪，門泊東吳萬里船。」並補充：「我希望藝術可以成為我們的窗口、門口，引領我們看見更美的遠方。」

《暗夜．腹語．鬼托邦》藉由劇場語彙探索權力、控制與個體主體性的複雜關係。劇名中「腹語」與「鬼托邦」揭示作品對於語言操縱與身份切換的批判觀點，呈現一種詩性而不確定的當代政治寓言。

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