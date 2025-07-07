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《太陽》《沙拉殺人事件》《天王降臨多久川》奪台北戲劇設計獎 藝術與關懷並進

2025/07/07 20:08

王正源以四把椅子劇團《太陽》獲得最佳劇場設計獎。（記者王文麟攝）王正源以四把椅子劇團《太陽》獲得最佳劇場設計獎。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第1屆台北戲劇獎頒獎典禮今（7）日晚間於台北表演藝術中心舉行，由台北市文化局主辦，共頒發11項獎項，表揚當年度劇場創作與演出成果。其中「最佳劇場設計獎」為本屆競爭最激烈的獎項之一，13位入圍者共同角逐，最終由來自影像設計、舞台設計與聲音設計領域的三位藝術工作者獲獎，分別是王正源、吳紫莖與李世揚。

王正源以四把椅子劇團《太陽》獲得。他在致詞中表示，劇場設計的成敗與作品本身密不可分，「我很幸運可以加入《太陽》這麼好看的劇組，謝謝《太陽》。」他並感謝大學時期的恩師「在我心裡種下一棵樹，這棵樹一直都在」，也提到母親對其創作路上的支持。

吳紫莖以《天王降臨多久川》最佳劇場設計獎。（記者王文麟攝）吳紫莖以《天王降臨多久川》最佳劇場設計獎。（記者王文麟攝）

吳紫莖以《天王降臨多久川》獲獎。該劇以自殺議題為主軸，吳紫莖在致詞中指出：「這齣戲看似溫馨，實則談的是沉重的社會問題。」她表示，入圍以來獲得許多關注，也佔用了不少公共資源，因此於當日捐款給「自殺者遺族關懷協會」，希望透過實際行動延續關懷意涵。她也補充，台灣劇場不需要複製百老匯或東尼獎的模式，「台灣劇場有自己累積的道路，應該給年輕創作者更多支持，創造更多行動。」

李世揚則以再拒劇團的《沙拉殺人事件》獲得。他上台致詞時坦言腿發軟、情緒激動，並表示：「很感謝再拒劇團邀請我參加製作，希望大家能更關注聲音設計這個領域。」他也謙虛地說自己經驗尚淺，「下次應該不會再和大家競爭」，引發現場笑聲。

李世揚以再拒劇團《沙拉殺人事件》獲得最佳劇場設計獎。（記者王文麟攝）李世揚以再拒劇團《沙拉殺人事件》獲得最佳劇場設計獎。（記者王文麟攝）

本屆台北戲劇獎設有「劇場設計獎」類別，旨在表揚幕後設計專業對劇場作品的貢獻，涵蓋舞台、燈光、服裝、聲音與影像等不同面向。此次得獎者的作品風格與主題各異，從詩意抽象、社會議題到劇場聲響編織，皆展現出台灣當代劇場設計的豐富面貌與持續探索。

※自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

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