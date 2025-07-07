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台語金曲歌王許富凱初次挑戰劇場就奪台北戲劇獎 致詞感念已故父親

2025/07/07 20:13

許富凱以《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》獲得最佳音樂劇類男演員獎，開心到跳起來。（記者王文麟攝）許富凱以《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》獲得最佳音樂劇類男演員獎，開心到跳起來。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第1屆台北戲劇獎頒獎典禮於7日晚間在台北表演藝術中心舉行，由台北市文化局主辦，表揚年度傑出劇場創作與演出者。其中「最佳音樂劇類男演員獎」由許富凱以《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》獲得，該劇由瘋戲樂工作室製作。

許富凱在得獎致詞時語帶驚喜地說：「從入圍那一刻我都以為是詐騙集團，OH MY GOD。」他感謝劇組所有工作人員與創作夥伴，並特別提到音樂總監王希文對他產生的影響，「謝謝希文，開啟我對音樂劇不同的視野。」

他也向導演團隊及出資方表達感謝之意，並誠摯表示希望未來有更多演出機會，「我也可以演戲，希望你們可以來找我。」最後，他將這個獎項獻給已故的父親，「他曾經跟我說過一句話：你在演藝圈不要設限自己，只要適合你的全部都去嘗試。」他補充道，「希望大家一起來玩音樂劇。歌手想要把歌唱得更好的話，鼓勵大家來演戲。」

《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》為瘋戲樂工作室改編自許富凱2023年底推出的台語專輯《五木大学》。音樂劇由王希文擔任音樂創作，詹傑負責劇本與填詞，作品融合條通文化與跨世代情感記憶，並以音樂敘事為主軸，呈現出台語演歌與劇場表演的混合形式。該劇以「櫻子媽媽」為核心角色，描繪夜生活場域中的人情糾葛與自我認同，風格介於寫實與夢幻之間，展現音樂劇在地化與創新語彙的嘗試。

許富凱在劇中兼具歌唱與戲劇表現，其演出被評審肯定為，此次獲獎也標誌其從歌手身份跨足表演領域的重要一步。

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