金士傑獲台北戲劇獎最佳男演員 出道50年舞台生涯獲肯定

金士傑以果陀劇場《最後14堂星期二的課》獲得最佳戲劇類男演員獎。（記者王文麟攝攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第1屆台北戲劇獎頒獎典禮7日晚間於台北表演藝術中心舉行。資深演員金士傑以果陀劇場作品《最後14堂星期二的課》榮獲「最佳戲劇類男演員獎」，他一上台領獎，全場入圍者與劇組起立鼓掌，致敬其長年於劇場領域的深耕與貢獻。頒獎人施名帥與劉冠廷更是搞笑跪著頒獎給金士傑。

金士傑在致詞時回憶起劇中所飾演的角色，一位罹患漸凍症的老教授與學生米奇之間的對話，感性表示：「這位教授在生命的最後階段與學生見了14次面，對話溫暖了很多人。」他形容每一次演出，就像是去與一位熱愛生命的老朋友見面，是一段充滿期待的旅程。他也特別感謝在劇中搭檔的演員卜學亮，「每次演完之後我們都會一起吃喝聊天，而且每次都是他買單。」兩人在長達14年的合作中，累計演出39場，建立起深厚的表演默契與情感交流。他笑說，最後一場演出時，卜學亮還開玩笑還在給筆記，「但這些交流常常會不小心冒出新的靈感，讓舞台長出新的花朵。」

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金士傑也一一致謝燈光、音樂、舞台、化妝等技術團隊，以及導演與果陀劇場長期給予的支持與照顧。他特別感念家人的陪伴與付出，「謝謝我的太太，她一邊照顧兩個孩子，一邊承受孤單；謝謝我的孩子們，他們是我的保護天使，讓我活著安心、有信心。」

致詞最後，金士傑提到自己今年正好出道滿50年，從第一個在舞台上飾演村民的角色，到如今飾演教授拿下戲劇獎，他表示：「這個獎剛剛好，謝謝指導老師，也謝謝這五十年來我看過的好多好看的戲。」

《最後14堂星期二的課》由果陀劇場製作，改編自同名暢銷小說，劇情聚焦一段關於師生情誼、生命意義與告別的對話旅程。該劇自首演以來歷經多次巡演，累積觀眾迴響，金士傑飾演的教授角色亦成為劇場經典形象之一，表現深刻動人。

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