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2025永和仲夏夜之夢 免費聽現場演唱、抽大獎

2025/07/08 14:19

今年的永和仲夏夜之夢音樂會，民眾可免費欣賞音樂，還可抽電動機車及iPhone大獎。（永和區公所提供）今年的永和仲夏夜之夢音樂會，民眾可免費欣賞音樂，還可抽電動機車及iPhone大獎。（永和區公所提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區「仲夏夜之夢」音樂會，今年將在7月12日、19日、8月16日及30日週六晚上7點於仁愛公園登場，不僅能免費欣賞「雋永老歌之夜」、「世界音樂之夜」、「兒童歡樂之夜」和「經典民歌之夜」等不同類型音樂，聆聽其中兩場以上，就能抽Gogoro電動機車、電競電腦、蘋果16 Pro Max手機、三星摺疊手機、腳踏車、萬元現金及禮券，永和區長周慶珍歡迎全國民眾及外籍人士均可參加。

12日的「雋永老歌之夜」邀來重磅卡司，包括李翊君、許富凱、許景淳、沈文程、于冠華等實力派歌手輪番演出，帶領大家回味一首首雋永老歌，19日「世界音樂之夜」，呈現不同國家的樂器及舞蹈，來自非洲、土耳其、英國、西班牙、夏威夷、泰國及拉丁美洲，有震撼人心的戰鼓秀、節奏強烈的東貝鼓、踢踏舞，還有充滿張力的鬥牛舞等多元文化的精彩表演，為您呈現一場層次豐富、多種文化交織的跨國藝術盛宴。

8月16日「兒童歡樂之夜」邀請到MOMO家族帶動跳之外，另安排天馬戲創作劇團華麗兒童劇「蟲蟲探險家」，壓軸場8月30日「經典民歌之夜」，邀請到施孝榮、殷正洋、南方二重唱、于台煙、李明德，用歌聲陪伴市民走入民歌的黃金年代。

周慶珍說，除了夜晚的精彩演出，活動日下午3點至6點「午後親子時光」有24公尺的組合滑水道氣墊、手作DIY、復古童玩，歡迎小朋友來玩水消暑一夏，區公所也在仁愛公園規劃創意市集，邀請優質攤商及可愛的胖卡餐車在仁愛路人行道和飆舞廣場進駐。

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