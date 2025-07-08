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大木作技術保存者許漢珍96歲辭世 文化部將呈請總統褒揚
許漢珍司阜示範「大木作技術」落篙技法。（成大建築系徐明福教授研究室提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕重要文化資產保存技術「大木作技術」保存者許漢珍於7月5日辭世，享耆壽96歲。文化部長李遠表示，許漢珍長期致力於傳統大木作技術，以及廟宇空間木作結網技術傳承，技術精湛，堪稱當代大木作匠師翹楚，文化部將呈請總統明令褒揚，並請文化資產局全力協助家屬治喪事宜。
許漢珍1929年生，業界尊稱「漢珍司」，師承其父許銅爐，17歲入行，為家族中唯一傳承到漢式傳統大木作主持司阜必備的設計、畫稿、落篙、放樣、現場指揮調度等技術者，為台灣少數的漢式寺廟建築大木作主持司阜。
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許漢珍自1950年開始從事寺廟興建工作，參與建造、修復約70餘座廟宇，巧妙融合現代鋼筋混凝土建築技術與傳統大木作技術，其學習與執業的歷程，足為台灣寺廟建築史寫下重要篇章。
「漢珍司」自2011年起致力於大木作技術傳承推廣工作，由文化部文資局及國立成功大學建築學系協助辦理「台灣傳統大木丈篙傳習」等多次傳習課程，建立起台灣大木作技術重要基礎資料。2014年經文化部認定為重要文化資產保存技術「大木作技術」保存者，2020年榮獲第5屆國家文化資產保存獎。
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