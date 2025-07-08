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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台灣人間國寶許漢珍辭世 傳統大木作技藝永留人間

2025/07/08 14:22

許漢珍藝師在成功大學進行傳習授課，孜孜不倦精神令人懷念。（南市文化局提供）許漢珍藝師在成功大學進行傳習授課，孜孜不倦精神令人懷念。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕重要文化資產「大木作技術」保存者、人間國寶許漢珍藝師，於本月5日辭世，享耆壽96歲。許漢珍長年投入廟宇建築，精於疊斗式木架棟與結網技藝，是台南唯一同時擁有「大木作」與「結網」雙項技術保存者資格的藝師。

市府表示，許漢珍的離世是台灣傳統工藝界的重大損失。他畢生致力於技藝推廣與人才培育，為後世留下珍貴文化資產，其精神與手藝將長存於台灣建築與文化記憶中。

許漢珍出生於1929年台南虎尾寮庄，17歲起隨父親許銅爐學藝，打下扎實木作基礎。1965年起獨立承攬廟宇工程，適應鋼筋混凝土時代的變化，首創仿木構造工法，保留傳統外觀同時兼顧結構強度，展現匠師創新精神。

為強化廟宇裝飾效果，許漢珍自學中國傳統藻井技藝「結網」，設計出層層交錯、深邃繁複的天花結構，成為地方建築特色。父親的傳統建築中未有此技術，結網為其自創風格，廣受推崇，開創當代廟宇新樣貌。

即便年屆8旬，許漢珍仍積極投入教學。2011年起與國立成功大學合作開設多項傳習課程，涵蓋大木丈篙、鋼筋混凝土仿木屋架、結網實作等，展現無私傳承精神。他親自授課、不藏技藝，被後輩尊稱為「漢珍師」。

一生參與建造與修復的寺廟近70座，許漢珍至晚年仍持續現場指導，致力保存技藝細節。他以職人之姿，肩負文化傳承使命，其對台灣傳統建築的保存與教育貢獻深遠，被譽為當代大木匠師代表。

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