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新莊文藝中心「鼓文化特展」 日韓非印多種鼓類展至7/27

2025/07/08 14:26

新北市新莊文藝中心於即日起至7月27日舉行「新莊响仁和鼓文化特展」，展出各國的鼓與藝術家作品。（新北市文化局提供）新北市新莊文藝中心於即日起至7月27日舉行「新莊响仁和鼓文化特展」，展出各國的鼓與藝術家作品。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新莊文藝中心於即日起至7月27日舉行「新莊响仁和鼓文化特展」，文化局長張䕒育表示，今年展覽以「稀奇鼓怪」為主題，響應新北市兒童藝術節主題「怪獸世界」，展出來自世界各地的鼓，也邀請新莊在地藝術家陳穎蓁展出玩具怪獸作品，打造童趣的「鼓咚小鎮」。

文化局表示，這次展覽聚焦於新莊三代相傳的製鼓品牌「响仁和」，展出他們收藏的各種鼓，包括非洲的金貝鼓、日本的締太鼓、韓國的杖鼓及印度的塔布拉鼓等，展覽將帶領大眾認識各種鼓的特色、文化與用途，現場也有集音罩體驗，觀眾可親耳感受各種鼓聲的細膩差異。

此外，文化局補充，陳穎蓁利用她用最擅長的「再製創作」，改造童年物件和縫製玩偶，帶來「披著羊毛的『獸』」、「小怪獸們」、「寫成玩偶的情書」3組作品，與响仁和的鼓融合，構築成溫馨又奇幻的展區「鼓子の毛毛部屋」。

新北市新莊文藝中心於即日起至7月27日舉行「新莊响仁和鼓文化特展」，展出各國的鼓與藝術家作品。（新北市文化局提供）新北市新莊文藝中心於即日起至7月27日舉行「新莊响仁和鼓文化特展」，展出各國的鼓與藝術家作品。（新北市文化局提供）

文化局補充，展覽期間設有限量明信片闖關集章活動，即日起至7月27日於新莊文化藝術中心藝術廳展出，詳細資訊可電洽（02）2276-0182分機101，或上文藝中心網站查詢。

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