竹縣「閱讀金牌寶寶向前衝」週六開跑

今年的新竹縣親子共讀活動推出的閱讀禮袋，強調童趣兼具時尚感。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今年的親子閱讀活動將從本週六（12日）起到8月31日，以「閱讀金牌寶寶向前衝」為名登場，除了例行的靜態講座、送閱讀禮袋、集章或打卡換限量贈品等，還規畫嬰幼兒系列活動：寶寶抓週運動會、故事接力、書本馬拉松、寶寶劇場、小圖妹妹說故事、閱讀補給強棒出擊以及小小波麗士體驗營等挑戰和體驗，今天由副縣長陳見賢領軍，搶抓爸爸、媽媽們的眼球。

縣府文化局長朱淑敏說，今年的閱讀禮袋拿總圖首次亮相的吉祥物「波點」為設計，融合童趣與時尚感，可以成為親子活動中的穿搭小亮點。所以只要設籍新竹縣，且在2020年以後出生、還沒領取過閱讀禮袋的嬰幼兒，辦證借書就可申領。還首次推出「閱讀禮袋到校園」的服務，鼓勵幼兒園班級團體辦證；而為鼓勵親子共讀，透過「打開書本，蛇麼都有」鼓勵全民閱讀集點換禮。

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他們還跟風車圖書出版社共同推出「玩吧！讀出感官超能力」主題書展，現場精選多本趣味繪本、感官互動讀物，鼓勵孩子透過五感探索書本。爸媽專區則有多本實用的育兒教養書籍，拍照打卡分享者就有機會把限量手持鈴鐺氣球棒帶回家。

新竹縣「閱讀金牌寶寶向前衝」系列活動將從週六（12日）開跑到8月底。（記者黃美珠攝）

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