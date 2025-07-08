日治二戰遺址「台市西屯1號穀倉」啟動活化 將轉型劇場

台中市歷史建築西屯1號穀倉（圖）將活化轉型使用。（台中市文化資產處提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市歷史建築西屯1號穀倉今天下午原定舉辦開工祭拜，台中市文化局長陳佳君另有行程，臨時取消儀式，西屯1號穀倉建於1940年日治時期，原為二次大戰時糧食統一管理倉庫，台中市文化資產處長李智富說，倉庫保存良好將由國有財產署中區分署委外經營，轉型為中小型劇場等藝文空間。

西屯1號穀倉又稱台灣省糧食局中市西屯1號穀倉，興建於日治時期昭和15年（1940年），最初為臺中州大屯郡米穀統制組合倉庫，穀倉是日本政府實施糧食統制政策下產物，用於統一管理米穀流通，二戰後回歸國民政府改隸臺灣省糧食局，於2009年登錄為台中市歷史建築，目前管理機關為國有財產署中區分署。

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台中市文化局今天下午原定舉辦祭拜儀式，啟動活化、文資標租作業，局方臨時取消行程，本報記者走訪倉庫，發現位於台中地區農會西屯辦事處（西屯路二段307號）後方，建築採水泥磚結構，風格簡潔實用展現日治建築特色。

李智富強調，「中市西屯1號」長年負責儲備與調度米穀，具防火、防潮及通風功能，風格簡潔實用，由於穀倉長期閒置，經修復後不僅延長建築壽命，也為活化利用創造條件，將由國產署採文資標租方式招商，規劃轉型為中小型劇場、展覽、教育或社區活動場域等藝文空間，讓歷史建築重新融入市民生活。

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