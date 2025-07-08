自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

日治二戰遺址「台市西屯1號穀倉」啟動活化 將轉型劇場

2025/07/08 17:19

台中市歷史建築西屯1號穀倉（圖）將活化轉型使用。（台中市文化資產處提供）台中市歷史建築西屯1號穀倉（圖）將活化轉型使用。（台中市文化資產處提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市歷史建築西屯1號穀倉今天下午原定舉辦開工祭拜，台中市文化局長陳佳君另有行程，臨時取消儀式，西屯1號穀倉建於1940年日治時期，原為二次大戰時糧食統一管理倉庫，台中市文化資產處長李智富說，倉庫保存良好將由國有財產署中區分署委外經營，轉型為中小型劇場等藝文空間。

西屯1號穀倉又稱台灣省糧食局中市西屯1號穀倉，興建於日治時期昭和15年（1940年），最初為臺中州大屯郡米穀統制組合倉庫，穀倉是日本政府實施糧食統制政策下產物，用於統一管理米穀流通，二戰後回歸國民政府改隸臺灣省糧食局，於2009年登錄為台中市歷史建築，目前管理機關為國有財產署中區分署。

台中市文化局今天下午原定舉辦祭拜儀式，啟動活化、文資標租作業，局方臨時取消行程，本報記者走訪倉庫，發現位於台中地區農會西屯辦事處（西屯路二段307號）後方，建築採水泥磚結構，風格簡潔實用展現日治建築特色。

李智富強調，「中市西屯1號」長年負責儲備與調度米穀，具防火、防潮及通風功能，風格簡潔實用，由於穀倉長期閒置，經修復後不僅延長建築壽命，也為活化利用創造條件，將由國產署採文資標租方式招商，規劃轉型為中小型劇場、展覽、教育或社區活動場域等藝文空間，讓歷史建築重新融入市民生活。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應