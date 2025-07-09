竹縣文化局推4檔展覽 鼓勵看展消暑

張德貴鏡頭下的頭前溪豆腐岩。（竹縣府官網提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕炎炎夏日，新竹縣鼓勵「看展覽消暑」，因此縣史館端出「乙未中的竹塹——1895台灣乙未戰役130周年」巡迴展北埔場，帶領民眾認識這場戰爭，並穿越回戰役代表人物姜紹祖所身處的北埔鄉。縣立美術館內則安排「縱行天下：從台灣到甘南」張德貴攝影創作展、「竹縣攝影情 傳承一甲子」以及「觀荷草堂」郭振坤師生聯展，分用攝影、彩墨創作領著大家在藝文的殿堂奇幻漂流一「夏」。

縣府文化局表示，130年前台灣被割讓給日本，各地民眾發動軍事行動抗拒，被稱為乙未戰役，當時在新埔、芎林、北埔都有英勇的抗日事蹟傳出。

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這個巡迴展由縣史館、清華大學文物館以及北埔姜家合作辦理。7到8月恰巧巡迴到北埔、這個當時戰役代表人物姜紹祖的家鄉，而7月11日就是姜紹祖就義日，所以巡迴展特別選在這天開幕以表追思。

「冬藏豐收福菜」是張德貴用鏡頭寫下的土地生活印象。（竹縣府官網提供）

2025新竹縣優秀藝術家薪傳展「縱行天下：從台灣到甘南」張德貴攝影創作展，從今天起展出到8月17日，50多件的作品，都是張德貴以攝影為筆，書寫他對土地、族群以及信仰的深刻關懷。

郭振坤的彩墨創作頗有結合視覺藝術與文學的感受。（竹縣府官網提供）

「竹縣攝影情 傳承一甲子」是新竹縣攝影學會60周年會員影展跟「觀荷草堂」郭振坤師生聯展，都在今天登場且展到7月27日，前者超過200幅的會員精選作品，主題橫跨風景、人文、生態以及創意等，多樣展現用鏡頭詮釋的藝術。後者則聯展郭振坤師生們用工筆、水墨以及寫意等多種類型，以花鳥山水等為題的各種彩墨創作。

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