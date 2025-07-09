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領雲門舞出新境 太極導引創建者熊衛辭世 享耆壽96歲

2025/07/09 11:32

太極導引創建者熊衛。（劉振祥攝，雲門提供）太極導引創建者熊衛。（劉振祥攝，雲門提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕太極導引創建者熊衛師父，於2025年6月29日晚間辭世，享耆壽96歲。告別式已於今（7月9日）圓滿舉行。雲門舞集今以新聞稿表示，熊衛師父雖其人已遠，但其德長流。「感謝熊衛師父創建太極導引功法，為人類身心健康提供可追尋之途徑，更為灣台表演藝術開闢出一條獨具質性的道路。」

雲門舞集指出，千禧年前的台灣表演藝術界，正在尋找著表演的身體新語彙，熱切探索表演的身體質性與表現性。時機恰巧，1985年左右，熊衛師父拿掉太極拳的拳架、逐步發展出氣功化、太極基本功的「太極導引」，功法臻於成熟。1988年，提出「尋找東方人的身體」的優劇場創辦人劉若瑀，即已請熊衛師父到優劇場教太極導引。自此之後，太極導引成為優人的基本訓練之一。

1996年，雲門舞集邀請熊衛師父授課。2年後，1998年11月，雲門舞集創辦人林懷民發表《水月》，旋即引起國際矚目。《紐約時報》更將其選為2003年年度最佳舞作。舞評寫道：「《水月》喚出一段淨化身體與靈魂的旅程，不是關於冥想的舞蹈，而是冥想本身。林先生將太極的動作延伸，轉化為意義豐富的舞蹈語彙，這是一項絕頂傑出的成就。」

太極導引名聲自此鵲起。1999年2月，北藝大舞蹈系邀請熊師父授課；同年9月，北藝大戲劇系亦邀請熊師父傳授太極導引。

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