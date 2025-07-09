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新北兒童藝術節65張怪獸卡牌更新 邀請寶可夢繪師操刀設計

2025/07/09 14:36

新北兒藝節熱門活動「怪獸卡牌」卡面換新，今年邀請到日本知名IP「寶可夢」的日本繪師「ナカイミナ（Nakaimina）」、Jerky操刀設計。圖為ナカイミナ創作。（新北市文化局提供）新北兒藝節熱門活動「怪獸卡牌」卡面換新，今年邀請到日本知名IP「寶可夢」的日本繪師「ナカイミナ（Nakaimina）」、Jerky操刀設計。圖為ナカイミナ創作。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕今年新北市兒童藝術節以「怪獸世界」為主題，將於7月12日至7月20日登場，活動融合表演、藝術裝置、科技藝術體驗，文化局長張䕒育說，熱門活動「怪獸卡牌」今年邀請到日本知名IP「寶可夢」的日本繪師「ナカイミナ（Nakaimina）」、Jerky，及哥倫比亞、南韓、香港、新加坡、紐西蘭等跨國藝術家共同創作，推出65款全新設計，讓孩子在卡片蒐集的過程中探索藝術，也認識世界的多元文化。

新北兒藝節熱門活動「怪獸卡牌」卡面換新，今年邀請到日本知名IP「寶可夢」的日本繪師「ナカイミナ（Nakaimina）」、Jerky操刀設計。（新北市文化局提供）新北兒藝節熱門活動「怪獸卡牌」卡面換新，今年邀請到日本知名IP「寶可夢」的日本繪師「ナカイミナ（Nakaimina）」、Jerky操刀設計。（新北市文化局提供）

文化局說，怪獸卡牌活動自2022年推出，已成兒藝節經典，今年怪獸卡面全面更新，邀請藝術家結合角色性格、背景文化進行創作，打造專屬於新北兒藝節的限定怪獸角色，也透過活動前舉辦的「卡牌創作工作坊」，邀請小朋友設計屬於自己的怪獸角色，讓今年卡牌注入更多童趣與原創能量。

文化局指出，這次怪獸卡牌也結合移動式劇場與角色扮演，邀請「喚劇團」演員化身異國使者穿梭會場，進行即興互動、說故事、出任務，市民廣場也將打造「怪獸卡牌中心」，設置卡牌挑戰任務站與創作互動區，展示歷年小朋友與國內外藝術家創作的精選卡牌，現場更提供「空白怪獸卡牌」讓孩子們自由創作；「怪獸卡牌中心」每日下午4點至晚上9點開放。

新北兒藝節熱門活動「怪獸卡牌」卡面換新，今年邀請到日本知名IP「寶可夢」的日本繪師「ナカイミナ（Nakaimina）」、Jerky操刀設計。圖為Jerky創作。（新北市文化局提供）新北兒藝節熱門活動「怪獸卡牌」卡面換新，今年邀請到日本知名IP「寶可夢」的日本繪師「ナカイミナ（Nakaimina）」、Jerky操刀設計。圖為Jerky創作。（新北市文化局提供）

文化局補充，兒藝節將在新北市政府一樓大廳、市民廣場與板橋區府中廣場登場；活動包含六大主題場域，結合國內外藝術家打造童趣場域，活動詳情可上活動官網兒藝節粉專查詢。

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