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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

竹北「永續祭」週末登場 現場漂書千本找新主人

2025/07/09 15:27

竹北永續祭，本週末在水圳森林公園登場，鼓勵民眾惜物，現場會有千本漂書等待新主到來。（竹北市公所提供）竹北永續祭，本週末在水圳森林公園登場，鼓勵民眾惜物，現場會有千本漂書等待新主到來。（竹北市公所提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市本週末（12、13日）將在水圳森林公園攜手新竹地區號稱規模最大的「舊事二手市集」舉辦「竹北永續祭」，現場將有超過70個特色攤位，等待惜物的有緣人去挖寶。

竹北永續祭本週末在水圳森林公園舉行。（竹北市公所提供）竹北永續祭本週末在水圳森林公園舉行。（竹北市公所提供）

竹北市長鄭朝方說，竹北永續祭的活動主題是「漂書×竹北好市×舊事市集」，融合創意手作、特色飲食、二手良品以及閱讀文化。而整修中的市立圖書館福德分館也跟進，將在這2天的活動現場舉辦漂書活動，精選出千本的童書、藝術、養生、親子、理財與繪本等方面的二手好書，靜待它們的新主人到來。

公所表示，這天活動時間，原則上都是從每天的中午12點到晚上8點，如果遭遇午後雷陣雨就延遲到當天下午3點才舉行。現場設有趣味體驗活動跟限量好康。在活動市集消費滿150元，就可獲得跳床體驗券和二手書免費兌換券，其中二手書兌換限制每人每次最多換5本。

竹北市長鄭朝方（左）要在本周末登場的竹北永續祭中，行銷在地黑豆磨粉所做成的竹北風味冰淇淋。（竹北市公所提供）竹北市長鄭朝方（左）要在本周末登場的竹北永續祭中，行銷在地黑豆磨粉所做成的竹北風味冰淇淋。（竹北市公所提供）

「打卡送冰淇淋」活動則是只要民眾在竹北好市區域拍照打卡並加上指定的Hashtag：#竹北好市 #竹北風味冰淇淋，出示畫面就可免費兌換1份，採竹北黑豆粉做的限量「竹北風味」冰淇淋。

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