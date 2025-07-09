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通霄沙雕藝術節7/12登場 國際沙雕展現「逍遙沙城」魅力

2025/07/09 15:41

苗栗縣2025通霄沙雕藝術節將於7月12日至9月14日，在通霄海水浴場登場，本屆以「逍遙沙城」為主題。（苗栗縣府提供）苗栗縣2025通霄沙雕藝術節將於7月12日至9月14日，在通霄海水浴場登場，本屆以「逍遙沙城」為主題。（苗栗縣府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣2025通霄沙雕藝術節將於7月12日至9月14日，在通霄海水浴場登場，本屆以「逍遙沙城」為主題，邀請來自烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞、蒙古等多國藝術家，聯手台灣沙雕團隊創作展出22座沙雕作品，打造一場結合創意與技藝的國際級藝術饗宴。

儘管日前中部沿海受颱風丹娜絲侵襲，帶來強風豪雨，沙雕作品一度面臨嚴峻考驗，但展區幸賴特殊地形做為天然屏障，全數作品經巡檢後完好如初，活動確定如期舉行。策展人陳坤田指出，團隊在風雨來臨前即啟動防颱機制，加上海岸地勢優勢，共同守護住藝術創作的結晶。

《永續與和平》為全台首見、長達70公尺的巨型連座沙雕。（苗栗縣府提供）《永續與和平》為全台首見、長達70公尺的巨型連座沙雕。（苗栗縣府提供）

今年展區規畫「共同創作區」、「逍遙主題區」與「國際沙雕區」三大區。其中，《永續與和平》為全台首見、長達70公尺的巨型連座沙雕，為沙雕師共同創作，透過細緻雕工詮釋人文關懷與多元文化，展現藝術的深度與感動。

縣府與通霄鎮公所今（9）日上午為活動宣傳。縣府文化觀光局長林彥甫表示，通霄沙雕藝術節於去年首度辦理，吸引33萬人次造訪，今年活動擴大規模，與國際沙雕藝術組織接軌，邀請更多國際藝術家參與，也增加互動體驗與豐富展區內容，讓民眾不只能欣賞藝術，更能親身參與其中。展期內將辦理親子沙雕體驗、假日主題活動及夜間光雕展演，打造白天與夜晚皆精采的藝術盛事。

縣府與通霄鎮公所為活動宣傳，歡迎國人造訪遊玩。（記者彭健禮攝）縣府與通霄鎮公所為活動宣傳，歡迎國人造訪遊玩。（記者彭健禮攝）

苗栗縣長鍾東錦、通霄鎮長張可欣也感謝台電、中油等企業贊助及藝術總監陳坤田團隊的用心策劃，讓通霄海岸成功轉化為藝術殿堂，歡迎國人造訪遊玩。活動期間每日開放時間為上午9點至晚間9點，免費入場。活動資訊可上苗栗縣政府文化觀光局官網或「2025通霄沙雕藝術節」臉書粉絲專頁查詢。

苗栗縣2025通霄沙雕藝術節將於7月12日至9月14日，在通霄海水浴場登場，展出22座沙雕作品。（苗栗縣府提供）苗栗縣2025通霄沙雕藝術節將於7月12日至9月14日，在通霄海水浴場登場，展出22座沙雕作品。（苗栗縣府提供）

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