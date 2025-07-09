貝葉掛毯睽違近千年回故鄉 明年秋季英國亮相

「貝葉掛毯」（Bayeux Tapestry），睽違900年首度重返英國，自2026年9月起在大英博物館展出。（路透社）

〔蔡佩盈／綜合外電報導〕創作於11世紀的「貝葉掛毯」（Bayeux Tapestry），原收藏於法國諾曼第地區，睽違900年首度重返英國，自2026年9月起在大英博物館展出，展期約10個月，成為英法文化交流史上的重大事件。

「貝葉掛毯」（Bayeux Tapestry），睽違900年首度重返英國，自2026年9月起在大英博物館展出。（路透社）

貝葉掛毯（Bayeux Tapestry，或譯作「巴約織錦畫」），為長達70公尺，重達近350公斤（含原布和襯裡）的刺繡作品。由58個場景、626位人物的連環畫呈現，記錄1066年諾曼人跨海爭奪英格蘭王位的歷史，終以哈斯汀戰役（Battle of Hastings）。被譽為世界獨一無二的文化遺產、歐洲中世紀最重要的藝術品之一，亦為研究中世紀歐洲史的重要史料。

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「貝葉掛毯」（Bayeux Tapestry），睽違900年首度重返英國，自2026年9月起在大英博物館展出。（法新社）

英國則將大英博物館鎮館之寶「薩頓胡」（Sutton Hoo）與「劉易斯棋子」（Lewis Chessmen）等珍貴文物，借給法國做為交換，加深雙方文化交流。這項跨國文物借展協議由英國首相施凱爾（Keir Starmer）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）共同宣布。由於貝葉掛毯現僅存62公尺，馬克宏表示：「掛毯的最後幾幕遺失——不知是從未完成，還是遺失了。我認為，這正成為英法歷史長卷中更有力的象徵——這段歷史，尚未寫下結局。」

「貝葉掛毯」（Bayeux Tapestry），睽違900年首度重返英國，自2026年9月起在大英博物館展出。（路透社）

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