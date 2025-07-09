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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

鶯歌陶博館獲文化部博物館認證 每週三全台免費入館

2025/07/09 16:17

「小怪獸大世界」響應活動推出海洋怪獸DIY，邀請民眾享受輕鬆動手做的樂趣。（記者陳奕劭攝）「小怪獸大世界」響應活動推出海洋怪獸DIY，邀請民眾享受輕鬆動手做的樂趣。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立鶯歌陶瓷博物館獲得文化部博物館認證，為了與全民共享這份榮耀，陶博館7月16日起至9月3日，將於每週三舉辦「Happy Wednesday！陶博好友日」，歡迎各縣市民眾免費參觀。7月12日至20日將推出「小怪獸大世界」，帶來「偶偶偶劇團」、「如果兒童劇團」演出，海洋怪獸DIY課程與戲水池體驗，讓大小朋友親近陶藝、認識陶博。

「Happy Wednesday！陶博好友日」自7月16日起至9月3日每週三，邀請各縣市民眾前來陶博館免費參觀。（記者陳奕劭攝）「Happy Wednesday！陶博好友日」自7月16日起至9月3日每週三，邀請各縣市民眾前來陶博館免費參觀。（記者陳奕劭攝）

陶博館館長張啟文表示，陶博館開館至今邁入第25年，是全台首座以陶瓷為主題的博物館，多年累積具有溫度的品牌，此次獲得文化部博物館認證，不僅肯定過往耕耘，也是鼓舞前行的動力，未來將持續提升服務品質，讓台灣陶藝文化在地扎根、邁向全球。

她指出，陶博館陸續舉辦「台灣國際陶藝雙年展」、「台灣陶藝獎」等重要競賽展，提供創作發表與技術交流平台，近期亦邀請日本、韓國陶瓷專業博物館與組織合作，預計2027年合辦「台日韓三國陶藝巡迴聯展」，提升台灣陶藝在東亞的地位。

張啟文說，除了「Happy Wednesday！陶博好友日」、「小怪獸大世界」等活動，至陶博館文化商店購買《似言繪：生活陶瓷彩繪集》，或是「陶博花鳥野餐墊」、「新北五色杯」享9折優惠，歡迎民眾參觀體驗。詳情可至陶博館官網（http://www.ceramics.ntpc.gov.tw）或粉專（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

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