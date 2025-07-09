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桃園設計庫「台灣IP角色授權展」 13組人氣角色陪你過暑假

2025/07/09 19:23

「台灣IP角色授權展」集結13組具備風格特色與市場潛力的本土原創IP團隊聯合展出。（記者李容萍攝）「台灣IP角色授權展」集結13組具備風格特色與市場潛力的本土原創IP團隊聯合展出。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市青年事務局推廣台灣原創角色，培育在地設計能量，即日起至8月6日於「桃園設計庫」舉辦「台灣IP角色授權展」，集結13組具備風格特色與市場潛力的本土原創IP團隊聯合展出，並結合互動式手作體驗、專題講座與授權推廣平台，打造屬於台灣創意品牌的交流舞台。

桃園設計庫即日起推出「台灣IP角色授權展」，桃園市青年局長侯佳齡（左4）帶隊參觀。（記者李容萍攝）桃園設計庫即日起推出「台灣IP角色授權展」，桃園市青年局長侯佳齡（左4）帶隊參觀。（記者李容萍攝）

桃園市青年局長侯佳齡表示，此次展出作品橫跨可愛、奇幻、復古、動物與療癒等多元風格，展出IP包括饅頭家族、九藏喵窩、普羅米修斯-狐羽村、茶葉少女、蜜糖狐、Apafu老杯、摩沙熊、小八將與貓關公、達姆豹、雙夏、皮寬和他的家人們、白鹿夢與築夢者們、瑪朶兔與貴族朋友們等共13組角色。

「台灣IP角色授權展」涵蓋繪本、動畫、貼圖、玩偶與各式周邊商品，展現出台灣在地創作的豐沛能量與無限商業潛力。（記者李容萍攝）「台灣IP角色授權展」涵蓋繪本、動畫、貼圖、玩偶與各式周邊商品，展現出台灣在地創作的豐沛能量與無限商業潛力。（記者李容萍攝）

佳齡說，這些原創IP涵蓋繪本、動畫、貼圖、玩偶與各式周邊商品，展現出台灣在地創作的豐沛能量與無限商業潛力，並首次同台聯展，開啟台灣IP文化發展新高度；展覽期間每逢週六、週日，推出免費「角色IP拼豆DIY」手作體驗，每日限量10組，採線上預約與現場兌換，以及舉辦專題講座「玩出IP力：從創作到聯名的授權魔法」，邀請業界講師與知名創作團隊分享IP角色從設計到商業化的心路歷程。

桃園設計庫「台灣IP角色授權展」，展出13組人氣角色。（記者李容萍攝）桃園設計庫「台灣IP角色授權展」，展出13組人氣角色。（記者李容萍攝）

另外，青年局所屬文創據點「桃藝工坊」同步推出暑期限定活動，即日起至8月31日展開「技能試煉所：動漫主題闖關活動」，串聯手作課程、消費贈禮與創意任務，營造互動式動漫主題樂園，自19日至27日並推出「文創IP快閃活動」，邀請人氣IP快閃進駐，並有大型角色偶裝驚喜現身，讓民眾可拍照打卡。

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