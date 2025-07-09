（影音）與柏林愛樂巴洛克獨奏家在台首合體 傳奇小提琴家哈德利希曝心聲

奧古斯汀・哈德利希（黑外套）與柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團在台首合體。（記者潘少棠攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕當代傳奇小提琴家奧古斯汀・哈德利希（Augustin Hadelich）與柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團（Berliner Barock Solisten, BBS），首次在台灣合體，今（9）日舉行抵台記者會，已經在亞洲巡演一個月的哈德利希說，台灣讓他格外期待，而剛與柏林愛樂全團結束在大阪世博演出的BBS執行長Raimar Orlovsky也表認同，因為此地觀眾的熱情與聆聽音樂的專注，都讓音樂家特別感動。

此次台灣巡演，BBS出動18名團員，加上哈德利希，以室內樂編制來看，規模不小，曲目安排更是別出心裁，前面4首莫札特曲目，從《G大調弦樂小夜曲》、《A大調第五號小提琴協奏曲》、《A大調第五號小提琴協奏曲》、迴旋曲選自《哈夫納》小夜曲到《f小調慢板與快板》，最後以薩拉沙泰的《卡門幻想曲》壓軸。

請繼續往下閱讀...

哈德利希說，以《卡門幻想曲》壓軸，是因為他多年來便對這首作品懷有深厚情感，「這是一首極具戲劇張力且充滿華彩技巧的作品，在現場演出中會非常令人興奮。」而且，此曲與莫札特的作品之間，也有著令人玩味的對應關係。哈德利希指出，薩拉沙泰與莫札特雖創作於不同世紀，卻同樣是出色的歌劇作曲家，他們皆時刻思索人聲的表現方式，作品中亦不乏幽默與趣味的音樂語彙。

2年前第一次訪台就被台灣觀眾深深打動的哈德利希特別提到，台灣的音樂會有不少年輕觀眾，「這在許多國家是很難得一見的現象」，台灣做為此次亞洲一個月巡演的最終站，他相信也會是「整段旅程最亮眼的高潮。」

7月10、12日在台北國家音樂廳，13日在台南文化中心演出，詳詢MNA牛耳藝術。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法