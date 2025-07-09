2025春天藝術節歌仔戲《魚島鯊鹿兒傳奇》創新詮釋台灣妖怪傳說

《魚島鯊鹿兒傳奇》中，鯊鹿兒由佩儀歌劇團團長林佩儀（左）飾演，角色取材自明朝《釋華佑遺書》中「鯊鹿兒」；穿山甲由郭姿蓉（右）飾演，角色取材自《荷據下的福爾摩沙：1650年訪問福島報告》。（市府提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕2025年春天藝術節壓軸歌仔戲推出佩儀歌劇團《魚島鯊鹿兒傳奇》，以台灣民間傳說為核心，創新詮釋台灣妖怪傳說，描繪島嶼間妖靈與自然共生的奇幻故事，更挑戰傳統戲曲編導與演出，為歌仔戲激盪新火花，7/26、7/27大東文化中心演出。

《魚島鯊鹿兒傳奇》以古典文獻中記載台灣妖魔鬼怪為靈感，包含明朝《釋華佑遺書》中「鯊鹿兒」、《荷據下的福爾摩沙：1650年訪問福島報告》中被荷蘭人視為「福島之魔」穿山甲、明朝盧若騰《鬼鳥篇》裡幻化戴勝鳥、清朝《淡水廳志》石妖鳥等角色，透過編劇創作手法揉合劇情，講述台灣妖怪「鯊鹿兒」從鹿化身為鯊傳奇由來，以及穿越千年、只為報恩的奇幻旅程。

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戴勝鳥由王雅鈴（左）飾演，石妖鳥由柳安安（右）飾演。（市府提供）

全劇以嶄新元素故事題材，巧妙融合民戲特有幽默風格，再透過精緻劇場手法，讓台灣妖怪不只重現於舞台，更擁有既傳統又當代樣貌；導演與編劇團隊透過細膩考究與重構，融合現代劇場敘事節奏與美學視角，重新詮釋台灣土地妖靈傳說，呈現專屬台灣文化獨特美學，引領觀眾對於自然、歷史與人文之間深刻思考。

尤其製作團隊陣容堅強，在導演劉光桐領軍下，由洪瓊芳編劇、呂冠儀老師擔任音樂設計，武術指導也邀請入圍第57屆金鐘新人張書宇擔任，演員陣容除了團長林佩儀及歌劇團演員外，也特邀全能女星藝鴒，以及姿蓉歌劇團優秀青年演員共演，以團隊結盟概念合作演出奇幻歌仔大戲。

文化局長王文翠指出，高雄是全國擁有最多歌仔戲劇團立案城市，展現深厚創作實力與廣大戲迷熱情，「春天藝術節」推出歌仔戲系列節目，長期也是推廣本土戲曲重要平台，不僅孕育許多創作者，也讓更多人重新認識歌仔戲獨特魅力。佩儀歌劇團是新世代歌仔戲演藝團隊，連2年獲得高雄市傑出演藝團隊殊榮，以創新形式詮釋傳統戲曲，致力拓展年輕世代重新認識並欣賞歌仔戲，開創與當代觀眾更多對話可能。

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