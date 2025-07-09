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為莫札特創作裝飾奏有多難？ 哈德利希：好比在達文西的畫作添一筆

2025/07/09 22:34

哈德利希將與柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團合作演出莫札特的曲目。（記者潘少棠攝）哈德利希將與柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團合作演出莫札特的曲目。（記者潘少棠攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕傳奇小提琴家奧古斯汀・哈德利希（Augustin Hadelich），以對細節的極致講究聞名。亞洲巡演最終站來到台灣，今（9）日抵台記者會中，媒體問到此事，哈德利希坦承自己真的是細節控，但「我也會擔心，這樣的追求會不會對一起演出的音樂家帶來壓力。」

談到自己的美學理念，哈德利希表示，自己會以近乎自我批判的態度審視每一場演出，並仔細聆聽自己的演奏。他表示，源於義大利的成長背景，讓他一生深受聲音與自然環境的薰陶，因此始終追求「溫暖、抒情且富有歌唱性的音色」，期望在演奏中重現如人聲般自然流暢的質感。

身兼小提琴家、鋼琴家與作曲家，此次在台將演出莫札特的曲目，哈德利希分享自己的創作歷程：「我試著為莫札特的作品創作裝飾奏，這樣的巧思安排為作品增添了新的趣味。在創作的過程中，我也會更加投入於音樂，並依照實際演奏時的情況進行調整與修飾。」

不過，他也坦率指出這項挑戰的困難：「要在一部本身已臻完美的作品中加入個人創作，其實是非常不容易的。這就好比嘗試在達文西的畫作上再添上一筆。但我也從中獲得了極大的樂趣。」哈德利希早在2008年便首次創作裝飾奏，並於去年進行調整，「隨著時間推移，我的觀點也會不斷改變，我認為適時地調整與重新詮釋是一件好事。」

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