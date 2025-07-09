2025台北國際夏季旅展7/18-21登場 展前官網免費索票現場還可抽旅遊基金

2025台北國際夏季旅展7/18-21登場，匯集眾多國內外旅遊商品。（台北國際夏季旅展提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕放暑假了，還在想接下來要去哪裡吃喝玩樂嗎？2025台北國際夏季旅展將於7月18至21日，在台北世貿一館登場，今年適逢10週年，首創「一票逛4天」，1張門票就能連逛4天，展場有國內外熱門行程、郵輪假期、豪華飯店餐飲及住宿產品等；同期間還能逛兩大人氣主題展：主打健康生活的「素食展」，以及創意滿點的「文創展」，從吃喝玩樂到藝術生活一次滿足。

想搶暑假清倉行程或是預約秋冬賞楓泡湯玩雪，不妨至展場精挑細選。（台北國際夏季旅展提供）

累積10年辦展口碑，今年展場約有來自全台200多家廠商、600多個攤位參展，國內星級酒店如晶華、台北美福、福容及圓山大飯店等，推出優惠住宿券及餐券；打算出國玩，五福、可樂、東南及旅天下等，有眾多超人氣團體行程、自由行組合，推薦給想搶暑假清倉行程或是預約秋冬賞楓泡湯玩雪的消費者；想在國內優遊，除了各家飯店推出的優惠產品，還有地方政府單位，如馬祖、花蓮縣、嘉義市等，以及台灣休閒農業發展協會「農遊超市」、經濟部商業發展署整合全台灣32處商圈及2處市場等，推出特色行程及優惠產品，讓消費者看見不一樣的台灣魅力。

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經濟部商業發展署整合全台灣32處商圈及2處市場今年首度參展，左起台灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美、經濟部商業發展署服務發展組副組長簡俊良、台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍。（記者周幸叡攝）

主辦單位本屆更祭出多重好康：凡於官網完成預約報名索取QRcode門票，旅展期間到場報到就能前往「大會贈品區」參加抽獎，4天總價值高達30萬元；每天早上10點前，持任一入場資格（票券、網路預約QRcode等）至世貿一館大廳排隊的前150名可獲1個紅包，內有下午茶券等獎品；展期中入場參觀民眾，至「大會贈品兌換區」出示入場QRcode或購票憑證，可免費兌換看展禮一份（款式隨機送）；掃瞄並下載JetFi app，可免費兌換入場禮110國1GB esim一份（送完為止）。更多相關內容詳詢台北國際夏季旅展官網&免費索票網址。

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